    Gobierno venezolano dice que 116 presos fueron liberados mientras que grupos de DD.HH. reportan cifra menor

    Los liberados habían sido “privados de su libertad por actos asociados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación”, según el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    El excandidato presidencial Enrique Márquez y el colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron liberados recientemente por el régimen venezolano.

    El gobierno venezolano aseguró el lunes que 116 presos fueron liberados “en las últimas horas”, según un comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, aunque organizaciones de derechos humanos reportaron una cifra menor.

    El comunicado del gobierno se produce tras tres días de informes de organizaciones de derechos humanos sobre retrasos en las liberaciones, que, según informó el grupo Foro Penal el lunes, solo alcanzaron a 41, incluyendo 24 personas liberadas durante la noche.

    Las liberaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico.

    Los liberados habían sido “privados de su libertad por actos asociados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación”, según el ministerio.

    La cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la “revisión integral de causas” ordenada por Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la encargada, Delcy Rodríguez.

    “Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, afirmó el Ministerio venezolano.

    Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

    La ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los prisioneros por motivos políticos en Venezuela, informó que la madrugada de este lunes se produjeron excarcelaciones en centros de detenciones como La Crisálida, en el estado Miranda, y en el Rodeo I, también ubicado en esa entidad.

    El último balance de la organización, publicado en su cuenta oficial de la red social X, a las 3:30 de la madrugada de este lunes, señala que nueve mujeres fueron excarceladas en La Crisálida y 15 hombres fueron sacados de prisión en El Rodeo I.

    “Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, se lee en una publicación compartida por la ONG en X.

    Con estas nuevas excarcelaciones, la ONG ha registrado, con nombre y apellido, a por lo menos 41 personas excarceladas.

    La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela dijo este lunes que “acoge con satisfacción la liberación de presos políticos en Venezuela”, pero remarcó que la cifra hasta el momento “está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.

    La Misión de la ONU dijo que reitera su “llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” y expresó su preocupación por las familias. “Deben recibir información clara y oportuna sobre el destino, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos”, remarcó.

    En ese sentido, exhortó a las autoridades a actuar “con transparencia y urgencia”.

