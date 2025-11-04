Hamas anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha anunciado este martes el hallazgo de los restos de otro de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha afirmado que hay ya trabajos en marcha para entregarlos a Israel, un proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha indicado que el cadáver ha sido localizado en el barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, “durante las operaciones de búsqueda y excavación dentro de la ‘línea amarilla’”, a la que se retiraron las tropas israelíes en el marco del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

“Hay contactos en marcha para entregarlo a la ocupación”, ha dicho, antes de subrayar que “la entrada de equipamiento de ingeniería y el acompañamiento del personal de las Brigadas Ezeldín al Qasam por parte del CICR en la búsqueda de los cuerpos dentro de la ‘línea amarilla’ contribuyó en gran medida a la rapidez para localizar los cuerpos”.

Así, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, ha hecho hincapié en que el grupo islamista “sigue trabajando” para entregar a Israel el resto de cadáveres de rehenes a pesar de “las dificultades y los obstáculos”. Trabajamos para completar lo más rápidamente posible la totalidad del proceso de intercambio", ha dicho, según ha informado el diario palestino ‘Filastin’.

El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 270 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.