Históricos del PSOE piden un acuerdo con el PP para no dejar la gobernabilidad de España en manos de Puigdemont

Las aguas aún no se calman en España después de las elecciones generales del domingo pasado. Por un lado, el ganador de los comicios, el Partido Popular (PP), confirma que su líder, Alberto Núñez Feijóo, presentará su candidatura ante el Rey -pese a no contar con los votos aún- frente a la del “bloqueo institucional” que achacan al actual jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Ello, mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cree que el PP se aferra a una investidura fallida para “no precipitar la caída brusca” de Feijóo. A su turno, la extrema derecha representada por Vox sugiere que no obstaculizaría la elección del popular si logra el apoyo de “socialistas buenos”, y desde la colectividad de Sánchez reiteran que no negociarán con Junts por Catalunya la amnistía de independentistas ni el referéndum de autodeterminación para la reelección del actual gobernante.

En medio de este escenario, ahora surgió un nuevo frente. El que lideran figuras históricas del PSOE que piden un gran acuerdo con el PP para no dejar la gobernabilidad de España en manos de Carles Puigdemont, el líder de Junts.

Según destaca el diario Vozpópuli, el endiablado panorama dejado por el dictamen de las urnas el pasado domingo ha llevado al colectivo Fernando de los Ríos, que agrupa a figuras históricas del PSOE como exministros y exdirigentes de la época de Felipe González, muchas de ellas “víctimas” del rumbo impulsado por Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, a demandar un entendimiento entre los máximos responsables de las dos fuerzas más votadas el 23-J, PP y el propio PSOE.

Pedro Sánchez asiste a un mitin de cierre de campaña antes de las elecciones generales, en Getafe, el 21 de julio de 2023. Foto: Reuters

Durante un acto organizado por el colectivo para hacer un balance del resultado electoral del 23-J, la voz a esta demanda la puso el exlíder del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, que, en su intervención, animó a Sánchez y Feijóo a renunciar a los intereses particulares de las formaciones que representan para poner el foco sobre el interés general del conjunto de los ciudadanos, que en su opinión no entenderían que alguien buscado por la justicia española como el expresidente catalán, huido en Bélgica, pueda condicionar el próximo gobierno. A su juicio, Puigdemont no puede convertirse en el “árbitro de la política española”, apostando por ello por un acuerdo entre PP y PSOE para que la gobernabilidad no dependa “de un fugado de la justicia”.

“No hay democracia sólida que se respete si cualquier gobierno se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero”, reiteró Redondo Terreros este miércoles durante su intervención en el acto en que también participaron el exdiputado socialista Pedro Bofill y el catedrático de sociología Juan Antonio Díaz.

En este contexto, el exdirigente del PSOE vasco considera que los dos grandes partidos tienen que “ponerse de acuerdo”, pero no solo “para gobernar, sino para los grandes retos”: “Ya tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo en el pasado”.

Por ello, abogó por “renunciar a los intereses más íntimos” de los dos grandes grupos y centrarse en los intereses de los españoles, porque para él es “imposible” cualquier negociación con una persona “huida de la justicia”. “Sería inaudito y angustiosamente sorprendente cualquier gobierno de España que dependiera de un prófugo de la justicia. Esto se tiene que desechar radicalmente. No podemos dar carta de normalidad a esta cuestión”, sentenció.

Trabajadores retiran un cartel electoral que muestra a Alberto Núñez Feijóo en la sede del PP en Madrid, el 24 de julio de 2023. Foto: AP

Redondo Terreros cree que si el PSOE recurre a Puigdemont la conclusión que va a extraer la ciudadanía es que “todo vale” y si esto sucediera estaríamos en una especie de “excepción ibérica”. Pactar con Junts, sostiene, supondría un menoscabo de la calidad democrática de España y una pérdida todavía mayor de la credibilidad de la clase política.

El exdirigente del PSOE vasco cree que “no habría justificación” para ir a una repetición electoral con las posibilidades que hay y le pide a la izquierda que se pare a “meditar y reflexionar”, que “miren al futuro y la complejidad de todo aquello que no sea pactar con el PP”. Y añadió que el eventual acuerdo entre socialistas y populares no debería ser considerado inviable: “No sé por qué parece inaudito llegar a un acuerdo con el PP, pero no que se llegue con (Arnaldo) Otegi”, en alusión al líder independentista vasco y coordinador general de EH Bildu.

“Yo desde luego lo veo claro: en la situación en la que está él (Sánchez) mañana mismo me reunía con el señor Feijóo sin apriorismos míos y sin apriorismos suyos y hablaría con él largo y tendido. Y a mi partido lo sacaría de las relaciones contaminantes que puede tener con partidos como el de Puigdemont”, recalcó el exdirigente vasco.

Redondo Terreros tampoco tuvo reparos en felicitar al PSOE por haber sido capaz el pasado domingo de “superar la expectativa” que apuntaba a un resultado mucho peor del que finalmente obtuvo la formación, que incluso ganó dos escaños respecto al resultado que registró en 2019.

Pedro Sánchez posa para una selfie con sus seguidores durante un mitin de cierre de campaña antes de las elecciones generales, en Getafe, el 21 de julio de 2023. Foto: Reuters

Finalmente, interpeló al presidente del gobierno en funciones para hacerle ver que tiene una “extraordinaria oportunidad para estar a la altura de lo que requiere España” después haber salido sin duda fortalecido de los comicios del domingo en relación al varapalo que recibió en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

En el mismo acto, el catedrático de Sociología José Antonio Díaz explicó que la política española ha quedado nuevamente articulada alrededor del PP y del PSOE, que el domingo aglutinaron en conjunto un 60% de los votos, y que “actuar desde los extremos sería un error de cara al futuro”. “La estrategia de confrontación los alimenta”, recalcó.

El lunes pasado, el expresidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE, Joaquín Leguina, ya expresó en las páginas del portal The Objective un deseo similar, asegurando que “la única posibilidad de que el líder del PP obtenga más votos favorables que contrarios en este nuevo Congreso vendría de un arrebato de responsabilidad institucional de algún partido de la izquierda”. Eso sí, inmediatamente descartó que Sánchez viera esto como posibilidad, explicando que una gran coalición es “algo impensable en la España de 2023″.