Hombre es arrestado en Brasil bajo sospecha de preparar un atentado del Estado Islámico

Se trata de un hombre de 29 años con presuntos lazos con la organización yihadista. Foto: Archivo

La Policía Federal arrestó a un hombre, el jueves 29 en el municipio paulista de Bauru, sospechoso de formar parte de una organización del Estado Islámico y de planear un atentado terrorista en territorio nacional.

Los agentes ejecutaron órdenes de arresto provisional, allanamientos personales y domiciliarios. La investigación contó con el apoyo del FBI y fue autorizada por el Tercer Juzgado Federal de Bauru.

Según las agencias de noticias Reuters y France-Presse, una fuente de la Policía Federal afirmó que existen indicios de que el hombre pertenecía al Estado Islámico.

El Estado Islámico ha perdido territorio en los últimos años, pero se mantiene activo a través de células en diferentes países, pero Brasil nunca ha sido objetivo de la organización yihadista.

🚨 URGENTE: PF PRENDE BRASILEIRO LIGADO AO ESTADO ISLÂMICO (ISIS) QUE PLANEJAVA ATENTADO SUICIDA NO BRASIL!



Ontem (29/01/2026), em Bauru (SP), a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de integrar o grupo terrorista Estado Islâmico e preparar um ataque com bomba no país.… pic.twitter.com/fNqC1hEYtJ — Desiree Rugani (@desireerugani) January 30, 2026

Según las investigaciones de las fuerzas de orden federal de Brasil, el sospechoso estaba fabricando un chaleco con explosivos para perpetrar un atentado terrorista suicida e inmolarse.

Sin embargo, la policía no proporcionó más detalles sobre la ciudad ni el estado donde planeaba perpetrar el acto.

Además de las órdenes de arresto temporal y de registro personal y domiciliario, la policía también implementó medidas para el acceso inmediato a datos electrónicos y la ruptura del secreto telemático del sospechoso, lo que permitiría acceder a sus datos y al contenido de sus comunicaciones electrónicas almacenadas, como correos electrónicos y mensajes.

Según la Policía Federal brasileña, las investigaciones aún no han finalizado. Lo que sigue ahora es investigar a fondo los hechos y prevenir la ocurrencia de actos que amenacen la seguridad pública y el orden social.