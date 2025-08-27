SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Hospital atacado por Israel en Gaza niega que Hamas instalase una cámara en el lugar

Desde el centro de salud además señalaron que el Hospital Nasser es el único centro hospitalario que funciona en el sur del enclave palestino, por lo que los ataques continuos suponen una “gran carga” para el personal sanitario.

Por 
Europa Press

El Hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza ha catalogado de “falsas” las acusaciones de Israel sobre la existencia de una cámara de vigilancia colocada supuestamente por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la cuarta planta del complejo hospitalario tras el ataque perpetrado por el Ejército israelí, que se saldó con la vida de periodistas y trabajadores humanitarios.

“Esta zona, junto a la sala de operaciones, es un centro logístico para periodistas. Todos sabemos que este es un punto de conexión para periodistas. Suben sus cámaras y transmiten las noticias a agencias locales e internacionales”, ha explicado en un vídeo el director de enfermería del Hospital Nasser, Mohamed Safar.

Safar ha explicado que los dos bombardeos consecutivos sobre la cuarta planta provocaron muchas víctimas mortales. “¿Por qué las fuerzas aéreas israelíes atacaron a los periodistas en el cuarto piso y cuando enviamos a nuestro personal humanitario a rescatarles, volvieron a atacar?”, se ha cuestionado.

En este sentido, ha afirmado que no entiende el propósito de estos ataques sobre periodistas y personal sanitario. “¿Por qué insisten en matarnos? Trabajamos en una zona humanitaria y en un centro de salud, por lo que debemos estar protegidos según las normas internacionales”, ha argüido.

Asimismo, ha recordado que el Hospital Nasser es el único centro hospitalario que funciona en el sur del enclave palestino, por lo que los ataques continuos suponen una “gran carga” para el personal sanitario, y ha instado a Israel a cesar este tipo de ataques.

Esto se produce después de que el Ejército israelí asegurase en la víspera que las tropas de la Brigada Golani se vieron obligadas a actuar en el hospital para eliminar la “amenaza” que suponía esta cámara ocultada presuntamente por Hamás en el complejo, que servía para vigilar el movimiento de las tropas y planear ataques.

El bombardeo sobre el hospital, condenado por Naciones Unidas, dejó al menos 20 víctimas, entre ellas trabajadores sanitarios y periodistas. Según aseguró Israel, al menos seis de las personas fallecidas en el hospital Nasser eran “terroristas”, incluyendo una que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Más sobre:GazaIsraelHamasCámaraHospital

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país
Chile

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés
El Deportivo

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés

Presidente de Independiente vuelve a la carga contra la U: “Fue un plan premeditado para suspender el partido”

El emotivo y esperanzador mensaje del hincha de la U que cayó al vacío en Avellaneda

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI
Mundo

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja al menos dos muertos y 20 heridos

Hospital atacado por Israel en Gaza niega que Hamas instalase una cámara en el lugar

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile