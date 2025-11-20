BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    La ONG responsabilizó al gobierno de Benjamin Netanyahu de cometer tanto “crímenes de guerra” como “crímenes contra la humanidad”, luego de desplazar a más de 30 mil palestinos en la “Operación Muro de Hierro”.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Fuerzas del Ejército israelí se despliegan alrededor del sitio religioso de la Tumba de José, en la ciudad de Nablus, Cisjordania ocupada, el 27 de junio de 2025. Foto: Archivo JAAFAR ASHTIYEH

    Mientras el mundo miraba a Gaza, Israel actuaba en Cisjordania: este jueves, la organización Human Rights Watch (HRW), que vela por el cumplimiento de los Derechos Humanos alrededor del mundo, publicó un reporte que da cuenta de los que serían “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” en el territorio palestino ocupado.

    La organización informó que aproximadamente 32 mil residentes de los campamentos de Jenin, Tulkarem y Nour Shams fueron desplazados forzosamente por las fuerzas israelíes, durante la “Operación Muro de Hierro” en enero y febrero. Según el informe de 105 páginas presentado por HRW, titulado “Todos mis sueños han sido borrados: El desplazamiento forzoso de palestinos por Israel en Cisjordania”, a todos se les ha impedido regresar a sus hogares, y cientos de casas fueron demolidas.

    El reporte es el resultado de entrevistas a 31 de los desplazados, además del análisis de imágenes satelitales, órdenes de demolición y la verificación de videos y fotografías que muestras las ofensivas del Ejército israelí en la zona. Entre los análisis que muestra HRW, hay uno que revela que seis meses de ocupación han resultado en la destrucción de 850 viviendas.

    Fuerzas israelíes frente a palestinos en Cisjordania. Foto: Archivo

    El Ejército israelí está demoliendo casas, echando abajo edificios y botando con excavadoras las infraestructuras civiles. Según lo que indican las autoridades locales entrevistadas, el fin sería crear dos avenidas en forma de X para que entren vehículos militares a la zona, destruyendo lo que sea necesario para ese fin.

    Estas acciones en Cisjordania empezaron en enero de este año, en un momento en que Israel firmaba un alto el fuego con Hamas en Gaza. Con el foco del mundo en el sur del país, el Ejército viró al oeste, y empezó una operación militar enorme en esa región. Ahí, el ministro de Defensa Israel Katz habló de aplicar allí “la primera lección del método” en la Franja, con helicópteros Apache, bulldozers y vehículos militares penetrando en tres campamentos de refugiados del norte: Jenin, Tulkarem y Nour Shams.

    Esto obligó al desplazamiento de 32 mil civiles, que partieron “con lo puesto”, en lo que ha sido el mayor éxodo forzoso en Cisjordania desde la ocupación de la Guerra de los Seis Días en 1967. Ya han pasado 10 meses, y estos civiles siguen viviendo de allegados, durmiendo en casas de familiares, mezquitas, colegios o fundaciones caritativas, y no hay horizonte de regreso planteado.

    La dimensión y duración de este desplazamiento forzoso, junto con la destrucción de infraestructuras civiles, indica a HRW que el Ejército israelí estaría cometiendo allí crímenes de guerra y contra la humanidad.

    Asentamiento israelí de Halamish, en Cisjordania. Foto: Europa Press UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

    “Diez meses después de su desplazamiento, ninguna de las familias ha podido regresar a sus hogares”, declaró el miércoles a Reuters Melina Ansari, investigadora de Human Rights Watch que contribuyó al informe. El Ejército israelí informó al mismo medio que tuvo que demoler infraestructura civil para evitar que militantes palestinos la utilizaran. Los ocupantes no han especificado cuándo los residentes podrían retornar a sus casas.

    De momento, las tropas siguen negando el regreso a los campamentos, aún cuando hace meses que no hay combates en la zona. Además, les han disparado a las personas que intentan llegar a sus casas, y hay muy pocos que han podido recoger sus pertenencias.

    Para establecer los crímenes de lesa humanidad, hay que recordar que la Convención de Ginebra prohíbe el traslado de civiles a territorio ocupado, salvo temporalmente por razones militares imperiosas o para garantizar su seguridad.

    HRW afirmó que, por lo tanto, los altos funcionarios del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu deberían ser procesados ​​por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el Ejército israelí no respondió a las preguntas de Reuters sobre la petición de sanciones de HRW, ni a la cuestión de si los altos funcionarios deberían ser procesados ​​por crímenes de lesa humanidad.

    Miembros de las fuerzas israelíes durante una operación militar en Ramala, Cisjordania central, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Ayman Nobani

    El informe describe cómo soldados irrumpieron en viviendas, saquearon propiedades y ordenaron a las familias que se marcharan mediante altavoces instalados en drones. Afirma también que los residentes han visto excavadoras demoliendo edificios mientras huían, y que las fuerzas israelíes no ofrecieron refugio ni asistencia, lo que obligó a las familias a hacinarse en casas de familiares o buscar refugio en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.

    Hisham Abu Tabeekh, expulsado del campo de refugiados de Jenin, declaró que su familia no pudo llevarse nada. “No tenemos comida, ni agua, ni medicinas, ni recursos. Vivimos en condiciones extremadamente difíciles”, declaró a Reuters el miércoles. HRW afirmó que, en respuesta, las autoridades israelíes alegaron que la operación tenía como objetivo lo que denominaron “elementos terroristas”, pero no ofrecieron ninguna justificación para las expulsiones masivas ni para la prohibición de retorno.

    HRW argumentó que estas expulsiones, llevadas a cabo mientras la atención internacional se centraba en Gaza, constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos el apartheid y la persecución. Desde los ataques de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a casi mil personas en Cisjordania, incrementado las detenciones arbitrarias, demolido viviendas y acelerado la construcción de asentamientos o “colonias”. Al mismo tiempo, la violencia de los colonos y la tortura de detenidos han aumentado drásticamente, según el informe.

    Más sobre:IsraelPalestinaTerritorios ocupadosCrímenes contra la humanidadDerechos HumanosHuman Rights WatchMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Carabineros descarta intento de atentado contra líder del Comando con Venezuela en Chile y sostiene que fue un robo

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    3.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”
    Chile

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto
    Negocios

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania
    Mundo

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores