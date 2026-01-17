SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    El fallecimiento de Sánchez se produce en un contexto de alta mortalidad entre detenidos por el ICE. El año 2025 fue el más mortal en dos décadas, con al menos 30 personas muertas bajo custodia, la cifra más alta desde 2004, un año después de la creación de la agencia.

    Sebastián Escobar F.
    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó este viernes la muerte de Heber Sánchez Domínguez, un ciudadano mexicano de 34 años que se encontraba bajo custodia en el centro de detención Robert A. Deyton, en el estado de Georgia.

    El hombre fue hallado inconsciente y colgando del cuello en su celda durante la madrugada, tras seis días bajo custodia y mientras esperaba una audiencia ante una oficina del Departamento de Justicia. El personal médico intentó reanimarlo y lo trasladó a un hospital cercano, donde fue declarado muerto alrededor de una hora después.

    ICE indicó que Sánchez había sido detenido en el condado de Richmond, Georgia, por conducir sin licencia, aunque no ha precisado si se investiga la causa de muerte como suicidio o homicidio. La agencia también informó que la causa está siendo investigada, sin aportar detalles adicionales sobre procedimientos o resultados preliminares de la investigación.

    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    La Cancillería de México y el Consulado General en Atlanta solicitaron que las circunstancias de la muerte sean esclarecidas “de manera pronta y transparente”. El consulado dijo estar en contacto con los familiares de Sánchez y colaborando con las autoridades estadounidenses en las gestiones necesarias para esclarecer los hechos, según medios mexicanos.

    Familiares, citados por medios locales, relataron que Sánchez viajó hacia EE. UU. hace dos años y que se encontraba en proceso de solicitar asilo. Relataron que, tras un accidente de tránsito y su detención, no recibieron noticias suyas hasta la notificación de su muerte.

    Muertes en centros de ICE

    El fallecimiento de Sánchez se produce en un contexto de alta mortalidad entre detenidos por el ICE. El año 2025 fue el más mortal en dos décadas, con al menos 30 personas muertas bajo custodia, la cifra más alta desde 2004, un año después de la creación de la agencia.

    El tema ha ganado atención pública tras incidentes recientes ligados a operativos de inmigración, incluida la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue fatalmente disparada por un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero de 2026, en medio de acciones de la agencia que generaron protestas y críticas por el uso de la fuerza.

    La muerte de Sánchez añade presión tanto en Estados Unidos como en México para que se investiguen las condiciones de detención, las causas de las muertes bajo custodia y las prácticas del ICE en medio de un aumento de operativos y tensiones en torno a la política migratoria.

