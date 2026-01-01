SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX

    El fuego logró ser controlado horas más tarde, aunque los residentes de la zona aún no tienen autorización para volver a sus hogares.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Pasada la medianoche de este nuevo año, bomberos de la ciudad de Ámsterdam tuvieron que acudir a la zona de Vondelpark por un incendio que afectó a la histórica iglesia cátolica Vondelkerk e hizo colapsar su torre de 50 metros.

    Las autoridades pidieron la evacuación de los residentes aledaños al lugar y cortaron el suministro eléctrico de 90 viviendas en la zona de Vondelstraat, para facilitar las acciones de contención del fuego.

    Actualmente no se reportan heridos y los vecinos del sector fueron refugiados en un recinto de eventos cercano.

    Según la Región de Seguridad de Amsterdam-Amstelland a las 11 de la mañana horario local lograron controlar el fuego y el municipio se dispuso a limpiar la zona. Sin embargo, aún no han autorizado el regreso de los residentes.

    Una portavoz del organismo informó que ya no hay más riesgo de derrumbe ya que “los muros laterales siguen en pie y son lo suficientemente resistentes como para no volver a derrumbarse”.

    Pero también señaló que producto de la caída del techo, actualmente el edificio está inutilizable.

    La iglesia de Vonderlkerk fue diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers y terminada de construirse en 1880. Fue utilizada como centro religioso hasta 1977, y desde entonces sirve para bodas, cenas, recepciones, conferencias, eventos musicales y otras actividades culturales.

    Hasta el momento no hay claridad sobre cómo comenzó el incendio, pero la policía de Ámsterdam anunció que lo estaban investigando y que las evidencias preliminares muestran que habría sido un accidente por el uso de fuegos artificiales.

    En las últimas horas, en Países Bajos se han reportado dos muertos y docenas de heridos por accidentes relacionados a festejos de Año Nuevo y que involucran el uso de estos artefactos.

    AmsterdamAño nuevofuegos artificialesIglesia VondelkerkPaíses Bajos

