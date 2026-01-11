Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

Irán ha advertido a Estados Unidos que no ataque a raíz de las protestas que han sacudido al país, mientras Donald Trump sopesa las opciones de respuesta de Washington. Todo ello, en momentos en que el número de muertos reportados en las manifestaciones asciende a cientos.

Al menos 544 personas han muerto producto de la violencia en torno a las manifestaciones, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, incluyendo 490 manifestantes. El grupo informó que más de 10.681 personas fueron arrestadas por las autoridades iraníes, incluidos 169 menores de edad, según explicó la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, en declaraciones a la cadena estadounidense CNN.

En tanto, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informó de 192 fallecidos, aunque reconoce que “algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos”. El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Imagen del 6 de enero de 2026 de personas conduciendo junto a una valla publicitaria que muestra a Qassem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el centro de Teherán. Foto: Xinhua Sha Dati

Las cifras de víctimas variaron entre los grupos de derechos humanos, ya que tuvieron dificultades para contactar con la población iraní durante el apagón de internet en el país, pero se espera que todas sean cifras inferiores a las reales. El régimen no ha proporcionado sus propias cifras y no ha sido posible verificarlas de forma independiente, destacó el diario británico The Guardian.

La Fiscalía General de Irán anunció por su parte que considera que todos los manifestantes son “mohareb”, enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos han confirmado arrestos en masa de “alborotadores”.

El drástico aumento en el número de muertos reportados se produjo a medida que las autoridades intensificaron la represión contra las protestas, que ya llevan dos semanas. Las manifestaciones comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.

Ante este escenario, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este domingo el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad iraníes para reprimir las protestas de los últimos días. “El secretario general está conmocionado por las informaciones sobre violencia y uso excesivo de la fuerza por las autoridades iraníes contra manifestantes en varias ubicaciones de la República Islámica de Irán y que ha resultado en decenas de muertes y muchos más heridos en los últimos días”, apuntó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Guterres destacó que “todos los iraníes deben poder expresar sus agravios pacíficamente y sin miedo”. “Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica están consagrados en el derecho internacional y deben ser plenamente respetados y protegidos”, añadió.

En un aparente intento por aplacar las críticas internacionales y la conmoción interna, el gobierno iraní anunció este domingo la declaración de tres días de luto nacional por los fallecidos durante las protestas. “El presidente (Masoud) Pezeshkian, está profundamente conmovido por la pérdida los queridos hijos de la patria y se suma al gobierno en el duelo por los orgullosos y honorables mártires”, informó la agencia de noticias oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, Tasnim.

Además, el gobierno invitó a la población a una Marcha Nacional por la Resistencia que se celebrará este mismo lunes y que pretende ser una demostración de fuerza en las calles tras las protestas y disturbios. La manifestación comenzará a las 14.00 horas en la plaza de la Revolución Islámica de Teherán y contará con la participación de “mártires” de las protestas y sus familiares que condenarán las acciones de los “terroristas armados y saboteadores”. La convocatoria también se extendió a las capitales de provincia de todo el país.

Presión de Trump

La brutal represión ha aumentado la probabilidad de una intervención estadounidense, con Trump afirmando que “rescataría” a los manifestantes si el gobierno iraní los asesinaba. Reiteró su amenaza de intervención el sábado por la noche, mientras las protestas se intensificaban. “Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, declaró el presidente estadounidense en la plataforma Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:27 AM EST 01.10.26

En respuesta a la amenaza de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dejó entrever que el régimen de Teherán podría declarar como “objetivos legítimos” a Israel y las bases de EE.UU. en la región “si Estados Unidos lanza un ataque militar” para alentar las protestas.

En su línea habitual, Pezeshkian intervino este domingo ante las cámaras de la televisión estatal para llamar a la calma a la población y, una vez más, declarar su simpatía hacia sus penurias económicas. El presidente iraní defendió su nuevo plan de reforma de subsidios, con el objetivo de estabilizar el mercado, impulsar la producción y aumentar el poder adquisitivo de la población para abordar sus preocupaciones económicas, pero indicó que “la ira social no es una licencia para destruir”.

“Estamos dispuestos a negociar. Debemos escuchar su protesta. Debemos atender sus preocupaciones. Sentémonos juntos. Unamos nuestras manos. Resolvamos esta crisis. Pero no vamos a ceder ante la violencia”, indicó Pezeshkian quien, de todas maneras, también suscribió la opinión de que Estados Unidos e Israel están azuzando un derramamiento de sangre.

My compatriots,



By your widespread and courageous presence in the streets across Iran for the third consecutive night, you have severely weakened Khamenei's repressive apparatus and his regime. Reliable reports have reached me indicating that the Islamic Republic is facing a…

“Son elementos terroristas respaldados por gobiernos extranjeros que están asesinando a civiles inocentes, incendiando mezquitas y vandalizando infraestructuras públicas; todo ello orquestado por Estados Unidos e Israel con la clara intención de crear agitación en todo Irán”, aseguró.

Ello, mientras el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, abogaba por “el fin de 46 años de gobierno de odio e incompetencia”. “Si el pueblo iraní elige poner fin a más de 46 años de gobiernos de odio e incompetencia podría recuperar la cultura persa de educación, arte, música y fuerza y el fin de Hamas, Hezbolá y los hutíes”, afirmó en un mensaje publicado en X en el que menciona a los principales aliados regionales del actual gobierno iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó este domingo las manifestaciones que se están produciendo en Irán y manifestó su deseo de que tras un cambio de gobierno Irán e Israel vuelvan a ser aliados. “Todos esperamos que la nación persa pronto sea libre del yugo de la tiranía y cuando llegue ese día Israel e Irán volverán a ser aliados sinceros para construir un futuro de prosperidad y paz para las dos naciones”, afirmó Netanyahu al inicio del Consejo de Ministros semanal del gobierno israelí.

Israel is closely monitoring the events unfolding in Iran. The protests for freedom have spread throughout the country.



The people of Israel, and the entire world, stand in awe of the immense bravery of Iran's citizens.



Israel supports their struggle for freedom and strongly…

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, por su parte, reclamó este domingo a la Unión Europea que declare a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista tras acusar una vez más al ala ideológica del Ejército iraní como instigadora de amenazas a la estabilidad internacional.

Reza Pahlavi, el hijo mayor del último sha de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, reiteró este domingo su llamado a la movilización en el marco de las protestas que desde hace días sacuden las principales ciudades iraníes y prometió que los responsables de la represión serán castigados. “Lo que le queda a (el líder supremo iraní, el ayatola Alí) Jamenei es la brutalidad de una minoría brutal (...). Den por seguro que serán castigados por sus acciones”, afirmado Pahlavi, pretendiente al trono persa, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Pahlavi pidió así “que todos salgan a las calles principales de cada ciudad junto a sus amigos y familiares”. Consideró además que las protestas “han debilitado enormemente la capacidad de represión del régimen”. “He recibido informaciones de que les faltan efectivos para confrontar a los millones de personas que hay en las calles”, subrayó.

Planes de Washington

El presidente Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses, mientras considera cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si utiliza fuerza letal contra civiles.

My message to President @realDonaldTrump:



Mr. President, you have already forged a legacy as a man of peace. Your words of solidarity have given Iranians the strength to fight for freedom. And while Khamenei and his thugs call for "Death to America," the Iranian people are…

Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención, comentaron los funcionarios a la cadena de televisión. Varias de las opciones presentadas al presidente se han centrado en atacar a los servicios de seguridad de Teherán que están siendo utilizados para sofocar las protestas, señalaron las fuentes.

Entre las alternativas figuran operaciones cibernéticas contra objetivos del Ejército iraní o del régimen, una medida que podría interrumpir los esfuerzos por reprimir las protestas, indicó un funcionario. Las opciones también incluyen nuevas sanciones contra figuras del régimen o contra sectores de la economía iraní, como el energético o el bancario. También se ha explorado la posibilidad de proporcionar tecnología como Starlink para reforzar la conectividad a internet en Irán -este domingo fue el cuarto día sin acceso- y ayudar a los manifestantes a eludir un apagón informativo. El entonces presidente Joe Biden ofreció asistencia similar durante el último estallido de protestas callejeras en 2022.

El Wall Street Journal informó que Trump recibiría información de su equipo el martes sobre opciones como ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en línea a fuentes antigubernamentales.

Imagen del 6 de enero de 2026 de personas caminando junto a una valla publicitaria que muestra a Qassem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el centro de Teherán, Irán. Foto: Xinhua

Los funcionarios iraníes se mostraron indignados ante la perspectiva de un ataque estadounidense. “Si Estados Unidos emprende una acción militar, tanto los territorios ocupados como las rutas militares y marítimas estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos”, declaró Mohammed Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, en un comunicado el domingo, según la agencia de noticias semioficial iraní, Tasnim. Añadió que tanto las bases militares estadounidenses como las israelíes podrían ser objetivos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el domingo que están “monitoreando los acontecimientos” en Irán, mientras el país entra en su tercera semana de protestas contra el gobierno. “Las protestas son un asunto interno de Irán. No obstante, las FDI están preparadas en el plano defensivo y continúan mejorando sus capacidades y su preparación operativa”, dijo un portavoz en un comunicado.