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    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    La Guardia Revolucionaria iraní declaró que los eventuales ataques contra 18 empresas se producirán a partir del 1 de abril.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Imágenes de la ciudad subterránea de misiles de Irán.

    La Guardia Revolucionaria iraní declaró el martes que atacaría, a partir del 1 de abril, a importantes empresas tecnológicas estadounidenses como Apple, Google y Tesla si más líderes iraníes fueran blanco de “asesinatos selectivos”.

    “Estas empresas, a partir de las 20:00 (hora de Teherán) del miércoles 1 de abril, deben atenerse a la destrucción de sus unidades correspondientes a cambio de cada asesinato cometido en Irán”, declaró la Guardia Revolucionaria en un comunicado que enumeraba los nombres de 18 empresas a las que acusaba de complicidad en el asesinato de funcionarios.

    “Aconsejamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para salvar sus vidas”, añadió.

    Entre las 18 empresas incluidas en la amenaza de la Guardia Revolucionaria Islámica se encontraban Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, Boeing. Oracle, Palantir y Nvidia.

    “Las empresas que participen activamente en planes terroristas se enfrentarán a represalias por cada asesinato selectivo”, decía el comunicado.

    La advertencia no especificaba dónde se llevarían a cabo las acciones, pero añadía: “Se recomienda a los residentes de las zonas aledañas a estas empresas terroristas en todos los países de la región que abandonen sus ubicaciones en un radio de 1 km y se trasladen a un lugar seguro”.

    A principios de marzo, Amazon informó de que dos de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos fueron “atacados directamente” por drones y que uno en Bahrein resultó dañado por un ataque cercano.

    Asimismo, el martes, el Ejército iraní declaró que, en respuesta a los ataques contra la infraestructura iraní, sus drones habían atacado importantes “centros de comunicaciones, telecomunicaciones e industriales” en Israel, incluidos centros de los gigantes industriales Siemens, cerca del principal aeropuerto internacional, y AT&T en la ciudad de Haifa.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Guardia RevolucionariaAppleGoogleTeslaMicrosoftIntelBoeingOraclePalantirNvidiaIBMMundo

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