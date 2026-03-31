Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el martes que atacaría, a partir del 1 de abril, a importantes empresas tecnológicas estadounidenses como Apple, Google y Tesla si más líderes iraníes fueran blanco de “asesinatos selectivos”.

“Estas empresas, a partir de las 20:00 (hora de Teherán) del miércoles 1 de abril, deben atenerse a la destrucción de sus unidades correspondientes a cambio de cada asesinato cometido en Irán”, declaró la Guardia Revolucionaria en un comunicado que enumeraba los nombres de 18 empresas a las que acusaba de complicidad en el asesinato de funcionarios.

“Aconsejamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para salvar sus vidas”, añadió.

In a sharply worded statement, #Iran’s Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) warned the #US leadership and its affiliated spying companies.



The statement read, "You have ignored our repeated warnings to end terrorist operations. Today, your attacks, carried out along with your… pic.twitter.com/9qFubPPY9O — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 31, 2026

Entre las 18 empresas incluidas en la amenaza de la Guardia Revolucionaria Islámica se encontraban Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, Boeing. Oracle, Palantir y Nvidia.

“Las empresas que participen activamente en planes terroristas se enfrentarán a represalias por cada asesinato selectivo”, decía el comunicado.

La advertencia no especificaba dónde se llevarían a cabo las acciones, pero añadía: “Se recomienda a los residentes de las zonas aledañas a estas empresas terroristas en todos los países de la región que abandonen sus ubicaciones en un radio de 1 km y se trasladen a un lugar seguro”.

BREAKING: IRGC suggests Google, tech companies in region may be 'legitimate targets', report says



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A principios de marzo, Amazon informó de que dos de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos fueron “atacados directamente” por drones y que uno en Bahrein resultó dañado por un ataque cercano.

Asimismo, el martes, el Ejército iraní declaró que, en respuesta a los ataques contra la infraestructura iraní, sus drones habían atacado importantes “centros de comunicaciones, telecomunicaciones e industriales” en Israel, incluidos centros de los gigantes industriales Siemens, cerca del principal aeropuerto internacional, y AT&T en la ciudad de Haifa.