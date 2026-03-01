SUSCRÍBETE
    Mundo

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que las bajas se produjeron tras ataques contra bases de Estados Unidos en represalia por bombardeos junto a Israel, mientras Washington ha confirmado solo tres fallecidos.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press

    La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que 560 militares estadounidenses han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones lanzados como represalia por bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

    “Los ataques contra las bases estadounidenses se han saldado con la muerte o heridas para 560 soldados estadounidenses, hasta ahora”, señaló el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

    En particular, indicaron que hay 40 muertos y 60 heridos en la ciudad israelí de Haifa, en acciones en las que -según el comunicado- también habría participado la aviación iraní.

    Hasta ahora, el Mando Central de Estados Unidos ha confirmado la muerte de tres militares estadounidenses, sin entregar detalles sobre el lugar ni las circunstancias.

    Nuevas oleadas de ataques

    La Guardia Revolucionaria informó que este domingo se llevaron a cabo la séptima y octava oleada de ataques en el marco de la denominada Operación Promesa Verdadera, como llaman las autoridades iraníes a su ofensiva de represalia.

    En esa línea, afirmaron que existen reportes de “continuo sonido de sirenas y movimiento de ambulancias dentro de las bases estadounidenses e israelíes”, lo que —según indicaron— ha provocado “un estado de confusión y crisis psicológica”.

    “La presión militar seguirá con el fin de apretarles aún más la soga”, añadieron.

    Bases y objetivos atacados

    El comunicado menciona ataques contra bases en la región, entre ellas Alí al Salem y Mohamed al Ahmad en Kuwait, además de la base de Mina Salman en Bahréin.

    Asimismo, reportaron acciones contra tres petroleros de propiedad de Estados Unidos y Reino Unido que se encontraban en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz.

    También señalaron la “completa destrucción” de un radar THAAD del sistema de defensa antimisiles israelí en Al Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos.

    La Guardia Revolucionaria indicó además que han sido derribados 22 drones “enemigos” sobre territorio iraní desde el inicio de los ataques, la mayoría de tipo Hermes.

    En ese contexto, Irán publicó imágenes de lo que sería el derribo de un dron MQ-9 Reaper.

