SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país “amigo”.

    Por 
    Europa Press
    Un sistema de lanzamiento de misiles Patriot en una base militar turca en Gaziantep, Turquía, el 5 de febrero de 2013. Foto: Archivo

    Las autoridades iraníes han negado este jueves el lanzamiento de un misil balístico desde su territorio y hacia Turquía, después de que las autoridades turcas hayan anunciado el derribo de un proyectil de esta clase disparado desde el país centroasiático.

    El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país “amigo”, en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.

    Esta declaración llega después de que Ankara haya anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que “se dirigía a su espacio aéreo” tras sobrevolar Irak y Siria, tras lo que convocó al embajador de Irán en el país, Mohamad Hasan Habibolahzadé, para protestar por lo sucedido a pesar de que el misil había sido interceptado.

    El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha detallado en un comunicado que un fragmento del misil “cayó en una zona despejada” en el distrito de Dortyol, en Hatay, “sin que se registraran víctimas ni heridos”, y ha asegurado que “se tomarán todas las medidas necesarias para defender el territorio y el espacio aéreo turcos sin vacilación alguna”.

    El incidente ha sido condenado por la OTAN, que ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los “ataques indiscriminados” de Teherán en la región. Se trata del primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    Más sobre:IránTurquíaMisilOTAN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Lo más leído

    1.
    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    2.
    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    3.
    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    4.
    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    5.
    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali
    Chile

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20
    Negocios

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Gremios valoran que Tornel llegue a la presidencia de la CMF y delinean los desafíos del organismo en el futuro gobierno

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La dura autocrítica de Paqui Meneghini: “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”
    El Deportivo

    La dura autocrítica de Paqui Meneghini: “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana

    O’Higgins pega en Rancagua: vence a Tolima y defenderá en Colombia su ventaja rumbo a la fase grupal de la Copa Libertadores

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses
    Cultura y entretención

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”
    Mundo

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana