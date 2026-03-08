Irán nombra a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en ataques de EE.UU. e Israel

Irán nombra a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en ataques atribuidos a EE.UU. e Israel. Créditos X.

La Asamblea de Expertos de Irán anunció este domingo la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei , ocurrida el pasado 28 de febrero durante ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

El órgano religioso y político encargado de designar a la máxima autoridad de la República Islámica confirmó la decisión mediante un comunicado, señalando que Mojtaba Jamenei fue considerado el candidato “más apropiado” para asumir el cargo.

Según medios estatales iraníes, la decisión había sido tomada días antes, pero se mantuvo en reserva mientras se desarrollaban consultas internas dentro del liderazgo del país.

Sucesión tras más de tres décadas de liderazgo

El nuevo líder supremo sucede a su padre, quien gobernó Irán desde 1989 y ejerció una influencia determinante en la política del país y en el equilibrio de poder en Medio Oriente durante más de tres décadas.

Durante los últimos años, Mojtaba Jamenei —un clérigo de rango medio— había sido señalado por analistas y figuras del establishment iraní como uno de los posibles sucesores, debido a su cercanía con la cúpula del poder y sus vínculos con los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Su designación marca una de las transiciones políticas más relevantes en Irán desde la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica.

Guerra y bombardeos en territorio iraní

El anuncio se produce en medio de una escalada militar en la región, con nuevos bombardeos atribuidos a fuerzas israelíes en varias ciudades iraníes.

Entre las zonas afectadas se encuentran Teherán, Isfahán y Yazd, donde se reportaron ataques contra instalaciones energéticas y centros logísticos vinculados al suministro de combustible.

Las autoridades locales informaron que la distribución de combustible en la capital iraní se vio temporalmente interrumpida tras los impactos en depósitos de petróleo.

Advertencias desde Washington e Israel

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder iraní “no durará mucho” sin el aval de Washington, en medio del enfrentamiento entre ambos países.

Desde Israel, en tanto, autoridades señalaron que el sucesor de Jamenei podría convertirse en un objetivo militar, elevando aún más las tensiones en el conflicto.

Por su parte, voceros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraron que las fuerzas armadas iraníes tienen capacidad para sostener al menos seis meses de combates intensos al ritmo actual de las operaciones.