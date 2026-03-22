Irán y el ataque a base militar en el Índico: ¿pueden alcanzar sus misiles a Europa?

En esta fotografía difundida por el Ministerio de Defensa iraní el 25 de mayo de 2023, se observa el lanzamiento de un misil Khorramshahr-4 desde un lugar no revelado en Irán.

Cuando la guerra en Medio Oriente se encamina a cumplir su cuarta semana, Donald Trump se muestra confiado. Al menos eso es lo que manifiesta en su red Truth Social, donde aseguró que “Estados Unidos borró a Irán del mapa” y que las acciones militares lograron sus objetivos “semanas antes de lo previsto”. “Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y Fuerza Aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!”, afirmó.

Pero los hechos parecen mostrar otra realidad. El propio Trump envió una advertencia directa a Irán el sábado en relación con el estrecho de Ormuz. “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió el mandatario.

If Iran doesn’t FULLY OPEN, WITHOUT THREAT, the Strait of Hormuz, within 48 HOURS from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various POWER PLANTS, STARTING WITH THE BIGGEST ONE FIRST! Thank you for your attention to this matter.… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 22, 2026

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. “En consonancia con las advertencias anteriores, si la infraestructura energética y de combustible de Irán fuera objeto de alguna agresión por parte del enemigo, todas las plantas de energía, tecnología de la información y desalinizadoras de entidades estadounidenses y sionistas en la región serían atacadas”, advirtió el régimen iraní a través del portavoz de la Sede Central de “Khatam al-Anbiya (PBUH)”.

A las advertencias se sumó el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, quien amenazó este domingo con destruir de forma irreversible infraestructuras vitales en toda la región si Estados Unidos e Israel atacan las suyas.

The illusion of erasing Iran from the map shows desperation against the will of a history-making nation. Threats and terror only strengthen our unity. The Strait of Hormuz is open to all except those who violate our soil. We firmly confront delirious threats on the battlefield. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 22, 2026

“Inmediatamente después de que las centrales eléctricas e infraestructuras de nuestro país sean blanco de ataques, las infraestructuras vitales, así como las infraestructuras energéticas y petroleras de toda la región, serán consideradas objetivos legítimos y serán destruidas de forma irreversible”, afirmó Qalibaf en una publicación en X. También advirtió que los precios del petróleo entonces “subirán durante mucho tiempo”.

BREAKING: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says that should the power plants be targeted, the Strait of Hormuz will be “completely” closed and won’t be reopened until the facilities are rebuilt.



🔴 LIVE updates: https://t.co/cXV0aTiawM pic.twitter.com/2aabhuh5xK — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 22, 2026

En la misma línea, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que, en caso de que las centrales eléctricas sean atacadas, el estrecho de Ormuz será cerrado “completamente” y no se reabrirá hasta que las instalaciones sean reconstruidas.

Ataque a Dimona

Irán ya había dado muestras en las horas previas de que su poder de fuego aún es capaz de causar daños en sus adversarios, en especial Israel.

La noche del sábado, la República Islámica atacó con misiles a las ciudades israelíes de Dimona y Arad, en el sur del país, que terminaron con cerca de 200 heridos. “Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, expresó el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a través de X.

El ataque a Dimona causó especial preocupación, ya que allí se encuentra el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev, considerado por muchos como el epicentro del programa nuclear no declarado de Israel, indicó The Guardian.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today, at the site of the missile hit in Dimona:



“If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization, and the enemy and the danger to the entire world. You got it in the last 48 hours. https://t.co/IZoJ1snuSw pic.twitter.com/dziq31IGBH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026

Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el ataque no causó daños en las instalaciones. “La información procedente de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación”, expresaron.

Según informó la emisora ​​Kan, el Comando del Frente Interno de Israel decidió cerrar las escuelas y prohibir las reuniones de más de 50 personas en el sur del país hasta el martes, tras los ataques con misiles iraníes en la zona.

“Si necesitan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas se las proporcionaron”, declaró Netanyahu durante una visita a Arad.

The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.



Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026

“Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García. Tiene un alcance de 4.000 kilómetros. Siempre lo he dicho. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa”, señaló. “Qué más pruebas necesitan para convencerse de que este régimen, que amenaza al mundo entero, debe ser detenido”, agregó.

Mensaje para Europa

Netanyahu aludía al ataque aéreo que Irán lanzó hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano Índico. Aunque el lanzamiento de misiles balísticos no habría logrado su objetivo, la embestida encendió las alarmas en Europa porque supone que la República Islámica dispone de un arsenal que puede llegar mucho más lejos de lo que había reconocido previamente.

La agencia semioficial iraní Mehr celebró el lanzamiento como un “paso significativo” que “demuestra que el alcance de los misiles iraníes supera lo que el enemigo había imaginado hasta ahora”.

Según informó de The Wall Street Journal, Irán lanzó el viernes por la mañana dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego García. La embestida fue luego confirmada por Reino Unido, que este sábado condenó los “ataques temerarios”.

The Khorramshahr-4 missile, likely used in the attempted strike on Diego Garcia, may have a range exceeding 4,000 km, beyond its previously proven 2,000‑3,000 km, potentially putting almost all of Europe, including France and the U.K., within reach. It can carry cluster and other… pic.twitter.com/HkBlMy85jm — Open Source Intel (@Osint613) March 21, 2026

Si bien ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo -de acuerdo con lo expuesto por varios funcionarios estadounidenses citados en el artículo del Journal-, el ataque podría leerse como un mensaje para Europa, en lo que representa el lanzamiento de misiles de mayor alcance registrado por el país.

“Irán lanzó un misil balístico intercontinental de dos etapas, con un alcance de 4.000 kilómetros, hacia un objetivo estadounidense en la isla Diego García”, precisó el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, en televisión.

“Estos misiles no están destinados a golpear a Israel. Su alcance llega a capitales europeas: Berlín, París y Roma están todas bajo amenaza directa”, añadió.

Se cree que fueron dos misiles Khorramshahr-4, también conocidos como Kheibar. Fuentes del Pentágono le dijeron al Wall Street Journal que uno de los proyectiles falló en pleno vuelo y que un interceptor SM-3 de un buque de guerra estadounidense fue disparado contra el segundo, aunque no está claro si llegó a impactarlo o este falló. Se desconoce qué tan cerca de su objetivo llegaron los ataques.

The Khorramshahr-4 is likely the intermediate-range ballistic missile that Iran used in the attempted attack on Diego Garcia, which analysts had previously assessed may have a range of +4,000km, though it had only been proven at between 2,000-3,000km. Such an attack would suggest… https://t.co/bLj7XzvKlz pic.twitter.com/fGMPtDs2Ih — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Aunque el ataque no tuvo éxito, muestra que Irán podría no estar respetando su límite autoimpuesto de alcance de misiles de 2.000 kilómetros, lo que genera preocupación sobre si Teherán podría golpear intereses de Estados Unidos y Europa más lejos de lo que se pensaba anteriormente, destacó CNN.

Jeffrey Lewis, académico distinguido de seguridad global en Middlebury College, dijo a la cadena de televisión que Irán estaba desarrollando un misil balístico intercontinental que fue “reorientado” para lanzamiento espacial después de que el entonces líder supremo, Alí Jamenei, “impusiera un límite de alcance de 2.000 kilómetros” en 2017.

“Estaban esperando a que Jamenei cambiara de opinión o, bueno, muriera”, dijo Lewis. “Ahora está muerto”.

This is misguided. Iran’s 2000 km “ceiling” was a voluntary political limit, not a technical one. Many of us spent the past several years explaining that Iran could quickly build IRBMs if it chose to do so. It’s not my fault if others don’t wish to listen. https://t.co/7kDUzOetBm — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) March 21, 2026

Trita Parsi, cofundador del Instituto Quincy para la Política Responsable, cree que Estados Unidos está a salvo de ataques iraníes, pero dijo a CNN que el intento de ataque “sugiere que otras bases que Estados Unidos pensaba que estaban fuera del alcance de Irán podrían, en realidad, estar dentro del alcance”, junto con buques estadounidenses “que se han mantenido a 3.000 kilómetros de distancia”.

Parsi cuestionó si Irán tiene la información necesaria para identificar objetivos y la precisión de misiles para atacar con éxito blancos más lejanos. “Hay grandes partes de esa zona -no Diego García en sí- en las que los iraníes no tienen la capacidad de generar por sí mismos la información para identificar objetivos porque, esencialmente, no tienen ojos allí a través de sus satélites, etc.”, dijo el experto. “Así que esa información probablemente provenga de los rusos y los chinos, y este es otro de esos elementos de esta guerra por los que, aparentemente, el gobierno se ha visto tomado por sorpresa”.

Capaz de evadir radares

Asimismo, Parsi también se pregunta si este incidente podría llevar a algunos países europeos que han permitido a Estados Unidos usar sus bases militares a reconsiderarlo. “Sí coloca a ciertas bases europeas dentro de su alcance”, dijo Parsi, y añadió: “No sé si eso va a provocar una reconsideración del lado europeo, pero definitivamente aumenta el riesgo para ellos”.

Told @CNN that “There’s large parts of that area, not Diego Garcia itself, in which the Iranians don’t have the ability to generate their own targeting intelligence because they don’t have eyes there essentially through their satellites, etc.,” Parsi said. “So that intelligence… — Trita Parsi (@tparsi) March 22, 2026

Europa ha insistido en mantenerse cautelosamente ajena al conflicto, incluso a pesar de las implicaciones energéticas que ya han comenzado a golpear a varios de sus países. Ahora, la recién revelada dotación iraní podría funcionar como un refuerzo para esa postura, destacó France 24.

Y es que el Khorramshahr-4 puede ser lanzado desde plataformas móviles terrestres, lo cual dificulta su detección y por lo tanto las operaciones de defensa para repelerlo. Su velocidad también obliga a reducir el tiempo de reacción de los sistemas antiaéreos, complicando la posibilidad de interceptarlo.

Tiene sistema de guía avanzado, incluso se cree que puede ser objeto de correcciones satelitales, reduciendo el margen de error entre 30 y 100 m, lo cual representa un salto importante con respecto a generaciones precedentes.

Britain sees no evidence that Iran is targeting Europe with missiles https://t.co/w7ilHWAb5z https://t.co/w7ilHWAb5z — Reuters (@Reuters) March 22, 2026

En su presentación, se sostuvo que el Khorramshahr-4 podía evadir radares y era resistente a las interferencias electrónicas, con lo que aumentaba sustancialmente las posibilidades de Irán de emplear su estrategia de saturar las defensas rivales para garantizar el éxito de al menos parte de su ataque.

‼️Iran’s missiles could reach almost all of Europe — except Portugal



Iran recently attempted to strike the Diego Garcia naval base in the Indian Ocean. The missiles didn’t hit — but the key point is the distance: about 4,000 km from Iran.



Until now, Iran’s missile range was… pic.twitter.com/RUvvJJY67t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

Un exjefe del departamento de Irán de la inteligencia israelí declaró al periódico británico The Sunday Times que los ataques demostraron una capacidad balística sin precedentes en Irán. Danny Citrinowicz, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional con sede en Tel Aviv, afirmó: “Hoy son los misiles; mañana podrían ser armas nucleares. Creo que lo realmente preocupante es que el liderazgo iraní carece actualmente de mecanismos de control”.

“Irán quiere que Europa se mantenga al margen del conflicto”, declaró una fuente diplomática citada por el mismo medio, añadiendo que el misil parecía ser un tipo de arma desconocida hasta ahora en el arsenal iraní. Teherán ha amenazado con usar la fuerza contra cualquier país que permita el uso de su territorio para operaciones estadounidenses. “Si el misil fue lanzado desde el norte de Irán, su alcance podría abarcar toda Europa”, afirmó la fuente.

Yesterday’s launch of an Iranian intermediate-range ballistic missile on Diego Garcia means that Iran likely has IRBMs with a minimum range of 4000 km.



It means that the only 3 European countries out of range of Iranian ballistic missiles are Iceland, Ireland & Portugal pic.twitter.com/2MTSD42aLm — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2026

Citrinowicz coincidió en que los misiles podrían haber sido disparados como advertencia a Reino Unido, pero expresó sus dudas de que Teherán atacara Europa, incluso con la imprevisibilidad del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado ayatola Alí Jamenei. “No es que piensen que mañana atacarán Londres o París, pero creo que para ellos es un elemento más que les permite reforzar su capacidad de disuasión”, afirmó.

De cualquier forma, el medio Visegrád 24 destacó que los únicos tres países europeos fuera del alcance de los misiles balísticos iraníes son Islandia, Irlanda y Portugal.