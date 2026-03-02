SUSCRÍBETE
    Mundo

    Israel anuncia ataques contra Hezbolá en todo Líbano en respuesta a lanzamiento de cohetes en represalia por muerte de Jamenei

    Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que los proyectiles lanzados desde territorio libanés no dejaron ni víctimas fatales ni daños materiales.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Foto archivo: humo y fuego tras un ataque israelí en Daniyeh, Beirut, en Líbano, el 25 de octubre de 2024.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la madrugada de este lunes una ofensiva contra objetivos del grupo chií Hezbolá en “todo” Líbano, luego de un ataque con proyectiles desde territorio libanés en respuesta a la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

    “El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel”, señaló un portavoz de las FDI en Telegram, agregando que “no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte”.

    Intercambio de ataques y escalada

    Previamente, el Ejército israelí había informado la interceptación de “proyectiles” lanzados desde Líbano, sin que se registraran víctimas ni daños materiales. Sin embargo, el episodio obligó a activar sirenas antiaéreas en distintos puntos del norte de Israel.

    Desde Hezbolá confirmaron el ataque, señalando que se realizó “en venganza por la sangre pura” de Jamenei y “en defensa de Líbano”, según reportó el canal Al Manar, vinculado al grupo.

    Las FDI, en tanto, afirmaron que “Hezbolá está destruyendo el Estado de Líbano; la responsabilidad de la escalada recae sobre ella, y el Ejército israelí responderá con contundencia a este ataque”, añadiendo que sus fuerzas “se han preparado para este escenario como parte de (...) la operación ‘Rugido del León’”.

    Advertencias y tensión regional

    El grupo chií ya había advertido el día anterior su intención de “enfrentar la agresión estadounidense-israelí”, a la que calificó como “traicionera”, asegurando que la ofensiva tendría un “gran fracaso”.

    “Se confirma que el problema jamás fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte que se vale por sí mismo, cumple con su soberanía y toma decisiones nacionales independientes (...) que rechaza formar parte de un sistema dominado por Estados Unidos, apoya a los pueblos libres y oprimidos y se enfrenta con firmeza a los planes sionistas-estadounidenses en la región”, indicó.

    Por su parte, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, condenó el lanzamiento de proyectiles contra Israel “independientemente de quién esté detrás”, calificándolo como “un acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano”.

    Asimismo, advirtió que este tipo de acciones “da a Israel pretextos para continuar sus ataques contra” el país y aseguró que “no permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés”.

    Frágil alto el fuego

    El intercambio ocurre pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá, el cual contemplaba la retirada de fuerzas del sur de Líbano.

    No obstante, Israel ha mantenido cinco puestos en ese territorio, argumentando que sus operaciones apuntan a actividades del grupo chií, mientras que autoridades libanesas y Hezbolá han criticado estas acciones, que también han sido cuestionadas por Naciones Unidas.

    Más sobre:IsraelHezboláLíbanoMedio OrienteFDI

