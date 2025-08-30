Israel confirma recuperación del cuerpo de Idan Shtivi, joven asesinado en el ataque del 7 de octubre

El Ejército israelí (IDF) confirmó la recuperación del cuerpo de Idan Shtivi, un joven de 28 años que permaneció cautivo en Gaza durante 693 días tras ser secuestrado por milicianos de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según informó la institución, el hallazgo se produjo en una operación conjunta con la Agencia de Seguridad Interior (ISA), donde también se localizaron los restos de otro rehén, Ilan Weiss.

De acuerdo con los antecedentes entregados, Shtivi fue atacado en la zona de Tel Gama, en el sur de Israel, en el marco de la ofensiva de Hamás que dejó alrededor de 1.200 muertos.

Previo a su asesinato, según relataron autoridades, actuó “con valentía para ayudar a evacuar y salvar a muchos de los asistentes” del festival de música Nova, escenario del ataque.

“El regreso de los rehenes a casa es el único camino hacia la sanación y la recuperación nacional”, había señalado esta semana el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de quienes fueron secuestrados el 7 de octubre.