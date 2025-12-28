Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas

La fiscalía de Génova anunció este sábado el arresto de nueve personas bajo sospecha de financiar al grupo terrorista Hamas a través de organizaciones benéficas con sede en Italia, en una operación coordinada por unidades antimafia y antiterrorismo.

Según consigna la agencia Reuters, los sospechosos están acusados ​​de “pertenecer y haber financiado”, a través de un “complejo sistema de recaudación de fondos”, al grupo palestino, que la Unión Europea califica de organización terrorista, como indicaron en un comunicado los fiscales genoveses.

El ente persecutor detalla que los detenidos en la denominada Operación Dominó habrían desviado a entidades vinculadas con el grupo islámico alrededor de US$8 millones, los que fueron recaudados para fines supuestamente humanitarios en los últimos dos años.

La policía además incautó bienes por más de US$9 millones, como parte de la investigación.

La indagatoria comenzó después del ataque de Hamas, del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, cuando se detectaron transacciones financieras sospechosas y la investigación, que involucró a la policía antiterrorista y la policía financiera de Italia, se amplió con la cooperación de las autoridades holandesas y otros países de la Unión Europea.

Colpita rete italiana di Hamas, 9 arresti e sequestri per 8 milioni di euro al termine dell’operazione antiterrorismo dei poliziotti della #Digos di Genova, in raccordo con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione e dei militari @GDF #27dicembre https://t.co/JnbYD253GD — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 27, 2025

A través de un comunicado, la institución policial indicó que se analizó “una serie de informes de transacciones financieras sospechosas” en el período previo al ataque, como consignó BBC.

Es así como los investigadores descubrieron un sistema “complejo” de recaudación de fondos, cuya sede estaba en Génova y con sucursales en Milán.

“Los sospechosos recogieron donaciones destinadas a la población civil de Gaza, sin embargo, se supo que más del 71% de estos fondos fueron desviados a las arcas de Hamas para financiar su ala militar y apoyar a las familias de los terroristas suicidas o de los detenidos por terrorismo”, detalló el comunicado policial.

El texto además confirmó que en el caso están implicadas tres entidades que oficialmente apoyan a civiles palestinos, pero supuestamente sirven como fachada para financiar al Movimiento de Resistencia Islámica.

Los nueve detenidos están acusados ​​de haber financiado a “asociaciones con sede en Gaza, los territorios palestinos o Israel, propiedad de, controladas o vinculadas a Hamas”. Entre ellos se cuenta Mohammad Hannoun, el presidente de la Asociación Palestina en Italia, según informes de medios locales.

Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 27, 2025

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció en las redes sociales a las autoridades por “una operación particularmente compleja e importante” que permitió descubrir financiación a Hamas a través de “supuestas organizaciones caritativas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, publicó en X que la operación “levantó el velo sobre comportamientos y actividades que, pretendiendo ser iniciativas a favor de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones terroristas”.