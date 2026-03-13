Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

Esta jornada, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está siendo nuevamente trasladado de urgencia al hospital.

La noticia fue dada a conocer por el hijo del exmandatario, Flávio Bolsonaro.

“La información preliminar indica que se despertó con escalofríos y vomitó mucho”, señaló en un mensaje de redes sociales.

Y añadió: “Les pido que recen para que no sea nada grave”.

En diciembre pasado, el exmandatario de 70 años -que se encuentra condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado- pasó una semana hospitalizado tras ser operado de una hernia.