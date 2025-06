Jefe del Pentágono afirma que los militares permanecerán en Los Ángeles durante 60 días

Agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles con escudos y armas no letales repelen a los manifestantes durante una protesta, el 8 de junio de 2025. Foto: AFP

Los aproximadamente 700 marines desplegados por la administración de Donald Trump después de que estallaran las protestas contra las redadas de inmigración del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron al área de Los Ángeles, dijo el martes el Comando Norte de Estados Unidos, según el diario The New York Times.

El comandante del Cuerpo de Marines, general Eric Smith, afirmó que el batallón desplegado en Los Ángeles ya se encuentra allí y listo para cumplir las órdenes del Comando Norte de Estados Unidos, pero aclaró que aún no han sido llamados a responder.

Smith testificó en una audiencia presupuestaria ante senadores que esos marines están entrenados para el control de multitudes y que contarían con escudos y bastones como equipo. Aseguró que no tienen autoridad para arrestar y que solo están allí para proteger la propiedad y el personal federal.

Cuando el senador Richard Blumental, demócrata por Connecticut, le preguntó sobre el peligro de que los marines usaran fuerza letal que pudiera causar lesiones y muertes, Smith dijo que tenía fe en ellos. “No estoy preocupado. Tengo plena confianza en mis marines, sus líderes subalternos y sus líderes superiores para que ejecuten las tareas legales que se les encomienden”, señaló.

Sobre el despliegue militar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes que espera que las tropas de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina permanezcan en Los Ángeles durante 60 días para “garantizar que esos alborotadores, saqueadores y matones del otro lado que atacan a nuestros oficiales de policía sepan que no nos iremos a ninguna parte”. Agregó que su oficina se estaba asegurando de que estuvieran “alojados, alimentados” y tuvieran agua y capacidades adecuadas.

Consultado sobre cuánto tiempo estará la Guardia Nacional en California, Trump respondió: “Hasta que no haya peligro”. “Es de sentido común... Cuando no haya peligro, se irán”, añadió, repitiendo su afirmación de que “habríamos tenido una situación horrible si no los hubiera enviado”.

Por su parte, Bryn MacDonnell, asistente especial del jefe del Pentágono y funcionario que desempeña las funciones de Subsecretario de Defensa (Contralor), informó al Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes que la movilización de marines y tropas de la Guardia Nacional para responder a las protestas en Los Ángeles costará al Departamento de Defensa aproximadamente 134 millones de dólares. “El costo actual estimado es de 134 millones de dólares, que en gran parte corresponde solo a costos (de servicio temporal), viajes, alojamiento, comida, etc.”, detalló.

Cuando el representante demócrata Pete Aguilar le preguntó de dónde provenía ese financiamiento, MacDonnell respondió que provenía de “otras cuentas (de Operación y Mantenimiento)”, según consignó CNN.

MacDonnell testificó este martes ante el subcomité junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.