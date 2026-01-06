Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

El líder opositor venezolano Juan Guaidó abordó esta jornada las encontradas posturas adoptadas por el Presidente Gabriel Boric y por el mandatario electo, José Antonio Kast, con respecto a la intervención militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su posterior trasladado a Nueva York para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo.

Cabe recordar que, tras la acción militar del pasado sábado, Boric condenó enérgicamente la intervención de Estados Unidos , afirmando que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”, mientras Kast celebró la detención del líder chavista , sin pronunciarse sobre el país liderado por Donald Trump.

Y este lunes, en declaraciones a Meganoticias, Guaidó dijo entender, aunque no compartir, las palabras del frenteamplista, ya que, a su juicio, se hizo necesario un acto de este tipo para comenzar el camino hacia la autodeterminación del pueblo venezolano, ya que las herramientas entregadas por las instituciones internacionales son insuficientes.

“¿Cómo quedarnos solamente en el fraseo, en la retórica de autodeterminación?”, se preguntó Guaidó. “Cuando nosotros fuimos, nos autodeterminamos, es decir, ganamos una elección, hicimos un ejercicio de soberanía muy claro. Lo que pasa es que el debate no puede ir al simplismo, de que si usted es afín ideológicamente o no a una herramienta, o a una acción, o a un país. Yo creo que tiene que trascender ese debate. O sea, no puede haber una afinidad automática, ideológica, con una herramienta o no. Porque, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años? ¿Permitir que el narcotráfico y el terrorismo se apoderara de Venezuela?” , cuestionó.

Tras esto, el líder opositor agregó: “ Yo entiendo la preocupación del Presidente Boric, pero si usted no es narcotraficante, si usted no es terrorista, si usted no tiene ningún tipo de violación de derechos humanos claramente caracterizadas, catalogadas y denunciadas e imputadas, incluso por la Corte Penal Internacional, estoy seguro de que ningún país o ningún presidente tiene por qué preocuparse. Es decir, esto es una mala noticia para los dictadores, para los terroristas, para los amantes de la violación de los derechos humanos” .

Y Guaidó insistió en el punto al señalar que “si usted no lo es (un dictador), no tiene por qué ser una preocupación. Y de nuevo, el reto, de manera positiva, que tenemos, no solamente los presidentes en ejercicio, sino los futuros políticos y líderes de las naciones, es precisamente qué herramientas tenemos. Y ahí están, no les tenemos que tener miedo. Ahí está la Carta Interamericana, insisto. Léanla, leamosla. Invito al presidente Boric, que seguramente también la leyó. Ahí está la responsabilidad de proteger el debate que introdujo Kofi Annan hace más de dos décadas en la ONU y evidentemente quedó como letra muerta. Ahí está la oportunidad y las herramientas ¿Por qué tenerles miedo? ¿Por qué tener miedo a un dictador? Es decir, ahí está la oportunidad y, por supuesto, celebro la posición del presidente electo Kast, que está por asumir mandato de cara al apoyo a la democracia, al Estado de Derecho, a los venezolanos y a una oportunidad de solución inmediata", cerró.