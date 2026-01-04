SUSCRÍBETE POR $1100
    Kamala Harris tras detención de Maduro: “Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el caudillo regional”

    La exvicepresidenta de Estados Unidos afirmó además que, con la captura del líder chavista, el mandatario republicano está desestabilizando una región sin ofrecer “ningún plan de salida ni ningún beneficio interno”.

    Por 
    Lya Rosen
    REUTERS/Annabelle Gordon Annabelle Gordon

    La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se refirió la noche de este sábado en duros términos a la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, apuntando a la ilegalidad de la misma y al deseo de Donald Trump de convertirse en “el caudillo regional”.

    En su cuenta en la red social de X, la también excandidata a la presidencia de EE.UU. comenzó su comentario afirmando que las acciones del mandatario norteamericano en Venezuela “no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible”.

    Para luego apuntar que a pesar de que el líder chavista sea “un dictador brutal e ilegítimo”, esto no cambia el hecho de que “esta acción fue ilegal e imprudente”.

    “Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio”, señaló, para enseguida advertir que “el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan”.

    En ese sentido, se centró en las intenciones de Trump tras la detención de Maduro y el posterior control estadounidense de Venezuela, lo que a su parecer realmente “no se trata de drogas ni de democracia”.

    “Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el caudillo regional”, afirmó Harris. “Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la oposición legítima de Venezuela mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”, sentenció.

    Además de apuntar al hecho de que el jefe de Estado republicano con la operación no solamente está poniendo en riesgo a las tropas del ejército y gastando miles de millones de dólares. Lo que está logrando, a su juicio, es desestabilizar una región “sin ofrecer ninguna autoridad legal, ningún plan de salida ni ningún beneficio interno”.

    Para finalizar su publicación sentenciando que “Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el Estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, priorizar al pueblo estadounidense”.

