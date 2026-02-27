SUSCRÍBETE
    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    La primera dama estadounidense encabezará una reunión el 2 de marzo, donde destacará la educación como una herramienta para fomentar la tolerancia y promover la paz. Esta será la primera vez que la esposa de un mandatario en ejercicio encabece el comité.

    Lya Rosen

    La primera dama estadounidense, Melania Trump, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo lunes 2 de marzo, como informó en un comunicado este jueves la Casa Blanca.

    En la cita, que se enmarca en la asunción por parte de Estados Unidos de la presidencia rotatoria mensual de la ONU, la primera dama planea destacar la educación como una herramienta para fomentar la tolerancia y promover la paz global, como consignó CNN.

    La cita en el organismo mundial con sede en Nueva York, titulada Niños, Tecnología y Educación en conflicto, “será la primera vez que una primera dama, o un primer caballero, presida una reunión del Consejo de Seguridad”, dijo a los periodistas el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

    Algo que la Casa Blanca reafirmó, asegurando que “el liderazgo de la Sra. Trump marcará la primera vez que una primera dama estadounidense en funciones preside el Consejo de Seguridad, mientras los miembros consideran la educación, la tecnología, la paz y la seguridad”.

    Se espera que la reunión incluya al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, junto a otros representantes del Consejo de Seguridad y participantes internacionales.

    Poco después de darse a conocer la noticia, el mismo Waltz publicó en las redes sociales que “estamos encantados de tener a @Flotus al mando de la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad”.

    En los últimos meses, Melania Trump ha hecho de los niños en conflicto uno de sus temas distintivos como primera dama, escribiendo una carta al presidente ruso Vladimir Putin el año pasado antes de una cumbre con el presidente Trump.

    Luego anunció que el esfuerzo había llevado a un grupo de niños desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania a reunirse con sus familias.

