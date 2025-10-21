La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Los planes para que el Presidente estadounidense Donald Trump se reúna con su par ruso Vladimir Putin para “poner fin” a la guerra en Ucrania están en suspenso, dijo el martes un funcionario norteamericano.

La reunión se había anunciado la semana pasada. Estaba previsto que se celebrara en Budapest, Hungría, dentro de dos semanas, aunque aún no se había fijado una fecha exacta.

Esta semana debía celebrarse una reunión preparatoria entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, pero la Casa Blanca afirmó que ambos habían tenido una llamada “productiva” y que una reunión presencial ya no era “necesaria”. La decisión de suspender la reunión se tomó tras aquella llamada telefónica.

La Casa Blanca no compartió más detalles sobre por qué se suspendieron las conversaciones.

Personal del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania realiza operaciones de búsqueda y despeje en el lugar de un ataque aéreo en Kiev, Ucrania, el 23 de junio de 2025. Foto: Xinhua Peter Druk

De acuerdo con la agencia Reuters, el rechazo de Moscú a un alto el fuego inmediato en Ucrania parece haber sido la causa de la suspensión de la cumbre entre ambos mandatarios. En las últimas horas, el Kremlin ya había rebajado las expectativas de la cita afirmando que “se necesita una preparación seria”.

Los líderes europeos instaron el martes a Washington a mantenerse firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania, considerando las líneas de batalla actuales como base para futuras conversaciones. Moscú lleva tiempo exigiendo que Ucrania acepte ceder más territorio antes de cualquier alto el fuego.

Pero los preparativos de la cumbre se han visto obstaculizados, ya que las partes pospusieron una reunión preparatoria entre Rubio y Lavrov, que se esperaba que tuviera lugar en Budapest el jueves.

Trump y Putin se reunieron por última vez en Alaska en agosto, durante una cumbre organizada apresuradamente que no arrojó resultados concretos. La decisión de la Casa Blanca de archivar los planes para una segunda reunión entre Trump y Putin puede haber sido un intento de evitar otro escenario similar.

“Supongo que los rusos querían demasiado y se hizo evidente para los estadounidenses que no habrá acuerdo para Trump en Budapest”, dijo a Reuters un alto diplomático europeo.

The frontline can spark diplomacy. Instead, Russia continues to do everything to weasel out: as soon as the issue of long-range capabilities for Ukraine became less immediate, their interest in diplomacy faded. This signals that deep strike capabilities may hold the key to peace. pic.twitter.com/TET2iLqDoo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2025

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las discusiones sobre la línea del frente eran el “comienzo de la diplomacia” que Rusia estaba haciendo todo lo posible por evitar.

El único tema que podría atraer la atención de Moscú sería el suministro de armas de largo alcance a Ucrania, añadió. Zelensky se reunió el viernes pasado con Trump en Washington, de donde se fue sin los misiles Tomahawk con los que cree que puede cambiar el rumbo del conflicto.