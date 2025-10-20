SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Rusia confía en que la cumbre entre Putin y Trump sirva para “hacer avanzar un acuerdo pacífico” sobre Ucrania

El portavoz de la Presidencia rusa, destacó que Moscú quiere que “se avance en un acuerdo pacífico sobre Ucrania", a la vez que apuntó que por el momento se desconocen detalles de cómo será la cumbre.

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

El Kremlin ha expresado este lunes su deseo de que la futura cumbre en Hungría entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, sirvan para “hacer avanzar un acuerdo pacífico” sobre Ucrania, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, participe en el encuentro.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha destacado que Moscú quiere que “se avance en un acuerdo pacífico sobre Ucrania, ante todo”. “Usaremos también la reunión para discutir las relaciones bilaterales (con Washington)”, ha afirmado, antes de destacar que “las discusiones con los estadounidenses sobre un acuerdo en Ucrania continúan”.

“Hay un trabajo serio en marcha. Ya veremos que pasa después”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que por ahora “no hay detalles” sobre cómo será la cumbre o si Zelenski estará presente, después de que el presidente ucraniano planteara esta posibilidad, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov ha apuntado que “los preparativos para la cumbre aún no han arrancado en su totalidad”. “Desde luego, todo el mundo cumple con las instrucciones dadas por los presidentes, pero aún no han empezado los trabajos de equipo para las condiciones adecuadas para negociaciones a gran escala”, ha matizado.

Asimismo, ha destacado que el hecho de que Budapest haya sido pactado como lugar para el encuentro deriva de las relaciones que mantienen Putin y Trump con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. “Trump tiene una relación relativamente calurosa con Orbán y Putin mantiene con él una relación muy constructiva”, ha argüido.

Por otra parte, ha incidido en que Moscú no ha recibido ninguna “notificación oficial” de Estados Unidos sobre la posibilidad de entregar o no misiles Tomahawk a Ucrania. “Estamos escuchando las declaraciones en este sentido. Así trabajamos. También mantenemos contactos a nivel de expertos, donde intercambiamos puntos de vista”, ha explicado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha insistido este mismo lunes en que “Moscú ha articulado su posición (sobre este tema) con absoluta claridad”, al tiempo que ha manifestado que “las declaraciones no se hicieron para fomentar una controversia o un debate, sino para impedir estas posibilidades, de una forma respaldada por un profundo razonamiento”.

Zajarova ha hecho hincapié en que una entrega de misiles Tomahawk a Ucrania “es inaceptable” y ha reseñado que “la propuesta contradice el lenguaje de paz que Occidente afirma mantener de forma frecuente y en varios foros”. “La idea de suministrar estos misiles entre en conflicto directo con la retórica de paz que los occidentales citan a menudo”, ha zanjado.

Más sobre:Guerra en UcraniaVladimir PutinDonald TrumpEstados UnidosRusiaACuerdoUcrania

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz

Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa

Tras aviso en el aeropuerto de Santiago: qué penas arriesgan los involucrados en falsas alarma de bomba o emergencia

“Me parece una vergüenza”: diputado Schalper arremete contra financiamiento para candidatura de Bachelet a la ONU

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa
Chile

Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa

Tras aviso en el aeropuerto de Santiago: qué penas arriesgan los involucrados en falsas alarma de bomba o emergencia

“Me parece una vergüenza”: diputado Schalper arremete contra financiamiento para candidatura de Bachelet a la ONU

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz
Negocios

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”
Tendencias

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”

5 regiones que podrían tener tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Dragonas por un Lazo: el equipo de canotaje que busca concientizar sobre el cáncer de mama
El Deportivo

Dragonas por un Lazo: el equipo de canotaje que busca concientizar sobre el cáncer de mama

“¿Y ahora con qué canción se fueron?”: las burlas contra Argentina tras caer en la final del Mundial Sub 20

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda
Cultura y entretención

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump
Mundo

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Sarkozy se prepara para convertirse en el primer líder francés de posguerra en cumplir una pena de prisión

Rusia confía en que la cumbre entre Putin y Trump sirva para “hacer avanzar un acuerdo pacífico” sobre Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca