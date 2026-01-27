“La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

“Lo hemos logrado. Hemos conseguido la madre de todos los acuerdos comerciales. Estamos creando un mercado de 2.000 millones de personas. Esta es una historia de dos gigantes, la segunda y la cuarta economía más grande del mundo, que eligen la asociación en una verdadera estrategia de beneficio mutuo”. Luego de casi dos décadas de negociaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció así este martes el histórico acuerdo alcanzado por la Unión Europea e India para crear una zona de libre comercio.

Gracias al acuerdo, Bruselas ganaría un mejor acceso para sus autos y alcohol en el país asiático, mientras Nueva Delhi obtuvo concesiones en farmacéuticos y servicios. Pero más allá de la impacto económico, el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados prometedores en medio del caos geopolítico de la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Asimismo, la firma de una nueva asociación en seguridad y defensa, la tercera de este tipo entre la UE y un país asiático, después de Japón y Corea del Sur, busca alejar a Nueva Delhi de sus vínculos políticos y militares con Moscú.

El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos; un segundo acuerdo de Protección de Inversiones para dar seguridad a las empresas; y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati, destacó EFE.

“Representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional”, indicó el primer ministro indio, Narendra Modi, un día después de recibir a líderes europeos en el desfile del Día de la República, en Nueva Delhi. “Amigos, hoy India ha llegado al acuerdo comercial más grande en la historia”, señaló el premier.

Narendra Modi y Ursula von der Leyen Foto: @vonderleyen

La UE e India mantuvieron conversaciones intermitentes durante casi 20 años sobre la posibilidad de un acuerdo comercial de esta especie, pero fue necesaria la coerción arancelaria de Donald Trump y el dominio exportador de China para impulsarlos a concretarlo.

“Llega un momento en que la historia nos dice que este fue un punto de inflexión. Fue entonces cuando el momento tomó una nueva dirección, cuando comenzó una nueva era”, declaró Modi a la prensa, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Von der Leyen respondió por su parte: “Esta es la historia de dos gigantes. Dos gigantes que eligen la colaboración, de una manera verdaderamente beneficiosa para ambas partes. Un mensaje contundente: la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”.

El acuerdo representa una importante victoria geopolítica para la presidenta de la Comisión Europea, después de que su agenda comercial sufriera un duro golpe la semana pasada cuando el Parlamento Europeo paralizó la ratificación del acuerdo con el Mercosur.

Según el acuerdo, Nueva Delhi reducirá los aranceles sobre los automóviles y el vino europeos, mientras que la UE indicó que ayudaría a las empresas indias a descarbonizarse con una inversión de 500 millones de euros, y negociaría cuotas libres de impuestos para el acero indio.

Economistas del Instituto de Kiel para la Economía Mundial estiman que el acuerdo podría aumentar las exportaciones de la UE a India hasta en un 65% y añadir más de una décima porcentual al PIB de ambas partes.

El primer ministro indio, Narendra Modi, saluda a las tropas indias mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, observa durante el desfile militar del Día de la Bastilla, el 14 de julio de 2023 en París. Foto: Archivo Aurelien Morissard

India reducirá gradualmente los aranceles sobre los automóviles europeos, reduciéndolos del 110% que tienen hoy, al 40%. Diversos productos agrícolas europeos también verán sus aranceles reducidos, lo que tranquiliza a los legisladores y agricultores que han luchado contra el acuerdo del Mercosur por temor a la competencia barata de Latinoamérica. De hecho, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Además, India reducirá los aranceles sobre el vino del 150% actual al 20% y el 0%, dependiendo del valor. El aceite de oliva europeo también entrará libre de impuestos al país asiático, en lugar de enfrentarse a un arancel del 45%.

Los problemas más espinosos se relacionan con el acero y el nuevo impuesto fronterizo al carbono de la UE: Nueva Delhi, un importante exportador de acero, quería asegurarse de que sus metales no se vieran afectados por el próximo arancel del 50% de la UE en el rubro, que acaba de entrar en vigor.

Y es que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias.

Tras el punto más bajo de las relaciones entre India y Estados Unidos en agosto pasado, cuando Trump impuso un arancel del 50% a sus exportaciones, surgió una necesidad imperiosa de alcanzar un acuerdo con Europa. Ambas partes habían mantenido conversaciones intermitentes desde 2007.

“Ambas saben que se necesitan mutuamente como nunca antes, en este mundo fracturado, donde las alianzas de confianza son muy difíciles de conseguir”, declaró Garima Mohan, investigadora principal del German Marshall Fund en Bruselas, quien dirige el programa Indo-Pacífico del centro de estudios.

Las relaciones entre Europa e India durante el último año han mejorado notoriamente, ya que el bloque busca nuevos mercados como resultado de la errática política comercial de Trump. El canciller alemán, Friedrich Merz, estuvo en India a principios de este mes, donde afirmó que la relación es una “alta prioridad” para su gobierno. Se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, también visite la Cumbre de Impacto de la IA el próximo mes, luego de haber compartido una selfie con Narendra Modi, con motivo de las celebraciones del Día de la República.

De todos modos, antes de que el acuerdo se aplique, aún faltan un par de trámites: tanto el Consejo Europeo como el Parlamento Europeo tendrán que ratificarlo, y se espera, desde la Comisión, que ya en enero de 2027 el acuerdo entre en regla.

Acuerdo de Seguridad y Defensa

El pacto comercial viene acompañado de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos, elevando a la UE a socio estratégico de primer nivel para India.

La conclusión hoy del Acuerdo de Libre Comercio entre la India y la UE marca un hito importante en nuestras relaciones. Agradezco a todos los líderes europeos a lo largo de los años su espíritu constructivo y compromiso para hacerlo posible. Este acuerdo profundizará los lazos… — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026

Este permitirá, por primera vez, el intercambio de información clasificada entre Bruselas y Nueva Delhi, lo que equipara a India con socios como Japón e incluye cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas marítimas y ejercicios navales conjuntos en el Indo-Pacífico.

Según al Deutsche Welle, este pacto de defensa busca alejar a India de sus vínculos políticos y militares con Rusia. “Mientras que Estados Unidos ha dicho que los elevados aranceles buscan disuadir a India de comprar petróleo crudo ruso, parece que la UE ha adoptado un enfoque distinto para alejar a India de la órbita de Moscú: más comercio y vínculos más sólidos en materia de defensa”, apuntó la cadena alemana.

“La Asociación de Seguridad y Defensa sin duda presagia un fortalecimiento y una profundización de los lazos entre India y la UE, precisamente en la cooperación en la industria de defensa. Buscaremos participar en estas iniciativas europeas (ReArm Europe)”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri, en una conferencia de prensa especial el martes.

El área clave de cooperación es el posible acceso de las empresas indias a la iniciativa “ReArm Europe”, lanzada por Von der Leyen el pasado marzo. El plan de 800.000 millones de euros anunciado por la Comisión Europea se centra en reducir la dependencia de la UE de EE.UU., mientras el presidente Donald Trump continúa alejándose de la arquitectura de seguridad europea, destacó el diario digital indio ThePrint.

Por otra parte, apunta EFE, la cumbre entre Von der Leyen y Modi en Nueva Delhi serviría para reactivar el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la guerra en Gaza, la UE e India reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.