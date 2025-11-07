OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos

    Se trata de una segunda fase de la "Operación Interciti" tras el arresto en Barcelona hace un año del hermano del líder "Niño Guerrero".

    Por 
    Europa Press
    La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos. Foto: Europa Press POLICÍA NACIONAL

    La Policía Nacional ha dado por desarticulada por primera vez una célula asentada en España del Tren de Aragua, la organización criminal originaria de Venezuela a la que se relaciona con numerosas remesas de droga, en una operación que se saldó con 13 detenidos y cinco registros.

    El operativo de la Comisaría General de Información ha permitido intervenir drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización, según ha informado la Policía Nacional.

    La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, según ha informado la Policía Nacional.

    Hermano del “Niño Guerrero”

    Los arrestos se han realizado en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1), en lo que supone la segunda fase de la “Operación Interciti”, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del “Niño Guerrero”, líder de la organización a nivel mundial, por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por Venezuela.

    En concreto, el hermano del ‘Niño Guerrero’ detenido en Barcelona a mediados de 2024 era buscado por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

    Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

    Célula jerarquizada

    La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

    Los investigadores continúan las pesquisas con vistas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros, como telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida, así como las posibles ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

    La Policía Nacional ha destacado que durante toda la investigación contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0 de la Unión Europea.

    Más sobre:EspañaTren de AraguaPolicíaOperación IntercitiVenezuelaNiño GuerreroColombiaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gastos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    5.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre
    Chile

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Colisión múltiple en Autopista Central deja seis heridos: dos de ellos son menores de edad

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte
    Negocios

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio
    Tendencias

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Aunque no ganó el Nobel, por qué Donald Trump podría recibir un Premio de la Paz este año

    Fertilizantes hechos con bacterias y un guante para rehabilitación: 5 ideas que proponen los jóvenes para Chile

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi
    El Deportivo

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi

    La historia de Antonia Vergara, la tenista chilena que deslumbra en su primer año como profesional

    La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.
    Mundo

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego