La rebelión de Francia Márquez, la vicepresidenta que desafía a Petro en medio de la crisis del gobierno colombiano

En el mismo consejo de ministros el martes pasado, donde el mandatario colombiano Gustavo Petro dijo, entre otras cosas, que “la cocaína no es más mala que el whisky” y que, si es ilegal, es “porque la hacen en América Latina”, una crisis política se hizo evidente entre los funcionarios de gobierno y Petro. Al día siguiente de la reunión, varios ministros renunciaron y comenzaron a oscilar rumores sobre una eventual dimisión de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez.

Durante la transmisión en vivo y sin previo aviso, varios funcionarios se quejaron con Petro por la presencia en la administración de la canciller Laura Sarabia y del jefe de gabinete Armando Benedetti, recién designados en medio de investigaciones por la financiamiento de la campaña de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia.

Al día siguiente, se conocieron las renuncias de Jorge Rojas, jefe del DAPRE, entidad que ejecuta grandes dineros del Estado, y del ministro de Cultura, Juan David Correa, entre otras dimisiones protocolarias. Y el domingo, el presidente Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial, así como a los directores de departamentos administrativos.

De esa manera, este lunes una ola de ministros y ministras presentaron sus renuncias. Unos de forma irrevocable, como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mientras que otros de forma protocolaria, como el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien presentó su carta de renuncia protocolaria el mismo domingo.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Educación, Daniel Rojas y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, son los más recientes que han presentado su renuncia protocolaria. Según el conglomerado de medios Red+, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, también presentó su renuncia en esos términos. En medio de esta cascada de renuncias, es que se ha rumoreado la salida de Márquez.

Tensa relación

En las elecciones de 2022, la vicepresidenta tuvo una gran acogida en las urnas por representar poblaciones vulnerables de Colombia. Pero lo que parecía una alianza sólida entre Gustavo Petro y Francia Márquez en favor de las comunidades más desprotegidas y amenazadas del país cuando celebraban su victoria en las elecciones presidenciales, menos de tres años después ya parece haberse desmoronado por completo, situación que podría perjudicar al movimiento petrista de cara a los comicios de 2026.

El Ministerio de la Igualdad, una de las principales promesas de campaña de Márquez, ha enfrentado múltiples obstáculos desde su creación. La cartera fue establecida en enero de 2023 con un presupuesto inicial de 1,8 billones de pesos colombianos (unos 400 millones de dólares) y una planta de 744 cargos. Pero hasta noviembre de 2024, solo había ejecutado 40.000 millones de pesos colombianos, lo que representa apenas el 2,4% del presupuesto asignado.

Para Enrique Serrano, profesor de política de la Universidad del Rosario, aunque Petro y Márquez entraron juntos al gobierno, desde el inicio se veía que la vicepresidenta tenía una visión del cambio distinta a la del mandatario, sumada a su inexperiencia en el manejo político. “Muestra que claramente no ha logrado ni una pequeña parte y que, además, no estaba de ninguna manera preparada para ese cargo de ministra en un Ministerio que no debía ni nacer como el Ministerio de la Igualdad, tan difuso en sí mismo”, señaló al medio La Opinión de Colombia.

Y añadió que esa visión diferente, sumada al trato de Petro y su actitud de no escuchar otros puntos de vista muestran un “divorcio inmenso desde el comienzo y ahora cuando el gobierno empieza a claudicar, se notan las diferencias mucho más agudas y casi dramáticas”.

El presidente Gustavo Petro, la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, al centro, y la vicepresidenta Francia Márquez durante un acto frente al palacio presidencial de Nariño en Bogotá, el 13 de febrero de 2023. Foto: Archivo

Una eventual salida de Márquez sería uno de los movimientos más significativos dentro de este proceso de reconfiguración gubernamental, no solo por su doble rol como vicepresidenta y ministra de Igualdad, sino por el peso simbólico y político que representa dentro del gabinete. Su salida sería interpretada como una cachetada para el proyecto político de Petro, puesto que fue fundamental en las elecciones de 2022, explica el medio Infobae.

Uno de los malestares que la vicepresidenta y ministra expresó durante el Consejo de Ministros, televisado el martes pasado por la noche, fue sobre el nombramiento de la canciller Sarabia. Sobre la ministra, Márquez manifestó: “No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, a quien le he tenido que decir ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’”, dijo Márquez, sentada al lado de la entonces canciller.

La crítica directa a Petro

Los cuestionamientos fueron no sólo a las nuevas incorporaciones al gabinete, sino a la gestión en general. “Nos conocimos en este proyecto, pero he visto cómo la gente se comporta. Y yo sí tengo miedo, presidente, y tengo temor, y tengo preocupación que nosotros terminemos cegándole los sueños y las esperanzas a un pueblo”, denunció Márquez ante el propio Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado por su vicepresidenta Francia Márquez, habla con sus seguidores durante un mitin, en Bogotá, el 7 de junio de 2023. Foto: Archivo

Más adelante, cuestionó la naturaleza del Ministerio de Igualdad, revelando que no se encontró con una institución consolidada, sino un nombramiento vacío y, a continuación, expresó que desde su llegada al cargo se ha sentido marginada dentro del gabinete de ministros.

“Mi carta de renuncia yo la puse desde el mismo día que usted me designó ministra de la Igualdad, y usted sabe que la puse en su escritorio, para que usted la firme cuando lo considere”, le recordó a Petro. “Pero yo le aposté junto a usted a un sueño de cambio y de transformación. Y no pasa un día, presidente, en que no piense eso. Yo pienso en las angustias, y en las preocupaciones, y en el sufrimiento de la gente en este país”, enfatizó.

La vicepresidenta hizo también una crítica directa a Petro: “La gente dice que estoy relegada… y sí, tienen razón. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada”, le dijo. También cuestionó la estrategia de Paz Total de Petro (las negociaciones con los grupos armados en Colombia para desactivar la violencia mediante acuerdos de cese al fuego y diálogos de paz), afirmando: “Me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara al gobierno”.

Márquez también expresó estar “preocupada de que llegue gente con chantajes para socavar un sueño”, una velada alusión a las amenazas de Armando Benedetti. En unos audios filtrados en junio de 2023, Benedetti reclamó un mejor trato del gobierno y alegó haber gestionado 15.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro. En los audios, Benedetti advirtió también que si hablaba sobre quiénes financiaron la campaña en la costa atlántica, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se dirige a la "Cumbre del Futuro" en el Salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

En el Consejo, Petro se quejó con varios ministros porque no habían acatado sus órdenes. “En dos años largos, solo un 15% de cumplimiento”, admitió el mismo presidente quien pidió rendir cuentas a sus ministros en un tono muy severo. El acto de transparencia de Petro se convirtió en un escándalo y reveló las profundas divisiones en su gabinete, mostrando de paso la tendencia del mandatario a hablar más de temas personales que de su propia gestión al frente del gobierno, según destacó la prensa local.

El año y medio que queda

Luego de las especulaciones sobre el futuro de Márquez en la actual administración, la alta funcionaria se encargó de reafirmar su compromiso de trabajar, entre otras cosas, en iniciativas dirigidas a las disidencias.

En el evento “Apoyo a iniciativas productivas y de generación de ingresos de las mujeres negras nortecaucanas 2024”, que se llevó a cabo en Santander de Quilichao, se le vio acompañada de Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social; Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación; el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y alcaldes del norte del departamento.

Desde allí, la ministra de la Igualdad afirmó que se mantendrá en el gobierno, porque tiene un compromiso con el país, con el departamento del Cauca, con las mujeres y la paz. Además, dijo que continuará con su misión de promover programas que buscan disminuir la brecha social.

Si Francia Márquez decide renunciar al cargo de vicepresidenta, el Congreso será el encargado de elegir a su reemplazo para lo que queda del período presidencial. Si decide dar un paso al costado como ministra de la Igualdad, Petro estaría obligado a nombrar a otra persona para desempeñar el cargo.

Aunque descartó su salida, expertos consultados por La Opinión dicen que sí podría haber algunos cambios durante su futuro en el gobierno.

“Todo depende de su comportamiento político y en términos de opinión. Si ella sigue la línea de los pronunciamientos que mantuvo en el Consejo de Ministros, sería posible que ella recuperara algo de la favoritismo y buena reputación con la que inició este gobierno y que le permitió al gobierno de Petro tener un plus y un atributo de valor”, dijo a ese medio el docente y analista político Carlos Andrés Arias.