La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

Banderas de la Unión Europea afuera de las oficinas centrales de la Comisión Europea. Foto: Archivo

Los líderes de la Unión Europea (UE) se preparan para una semana crucial en la que sus líderes abordarán algunas de las cuestiones más difíciles que enfrenta el continente.

La misión es determinar cómo convertir a Europa en un actor global fuerte en un mundo disgregado, con Rusia amenazando por el oriente y la alianza con el principal aliado de occidente, Estados Unidos, en tela de juicio. Esto implica aumentar la competitividad económica de la UE, reducir la dependencia de Washington y ayudar a Ucrania a resistir la devastadora invasión rusa, próxima a cumplir cuatro años.

Según el medio Politico, el exprimer ministro italiano, Enrico Letta, declaró que las reuniones programadas para esta semana demostrarán si “Europa puede dar un giro y volverse verdaderamente unida, plenamente madura e independiente”. Así como la firma del Tratado de Maastricht en 1992 “convirtió a Europa en lo que se ha convertido en los últimos 35 años”, afirmó Letta, “ahora debemos repetirlo”.

Los líderes llevarán su “diplomacia de crisis” a diferentes lugares. Desde una sala de conferencias en Bruselas hasta un castillo en la campiña belga, y finalmente a Múnich para la mayor conferencia internacional de seguridad del mundo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre europea en Bruselas. Foto: Archivo SIERAKOWSKI FREDERIC

Además, los eurodiputados se reunirán en Estrasburgo para debatir la reanudación del acuerdo comercial de la UE con EE.UU. y la aprobación de su presupuesto 2028-2034, mientras que los embajadores de todos los países miembros se reunirán en Bruselas este martes.

Los jefes de defensa de la UE

Habrá un solo punto en la tabla para cuando los ministros de Defensa de la UE se reúnan en Bruselas en el Consejo de Asuntos Exteriores el miércoles: el apoyo a Ucrania.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, asistirá para informar a los jefes de defensa del bloque sobre las necesidades más urgentes de su país a medida que se acerca el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala. Esto, según declaró a Politico un funcionario europeo con conocimiento de la reunión.

Es probable que Fedorov solicite sistemas de misiles de defensa aérea adicionales, como Patriots y NASAMS, que desde hace tiempo han sido una prioridad para Kiev. La reunión también abordará la “cooperación en innovación de defensa”, que es el nombre en clave de drones y otras nuevas tecnologías militares.

La reunión del miércoles debería ver a “Europa pensando urgentemente en un verdadero Plan B para su propia seguridad”, a medida que Estados Unidos se retira cada vez más de la alianza transatlántica, afirmó Fabrice Pothier, director ejecutivo de la consultora Rasmussen Global. “Europa debe ser capaz de valerse por sí misma en caso de que nos quedemos solos”, declaró.

Tras la reunión, habrá una cena informal y una conferencia de prensa vespertina a cargo de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

La exprimera ministra de Estonia y alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Foto: Archivo Yves Herman

La cumbre económica

La crisis de Ucrania quedará en un segundo plano cuando los líderes de los 27 países miembros de la UE se reúnan el jueves en la pequeña localidad belga de Rijkhoven para abordar los problemas económicos del bloque.

Reunidos en el castillo Alden Biesen, del siglo XVI, debatirán cómo enriquecer a la UE. Desde la simplificación de la legislación hasta el fortalecimiento del mercado único y la reducción de la dependencia de materias primas esenciales de otras partes del mundo.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, hará una breve aparición en la cumbre, informando a los líderes sobre el proceso de aprobación del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. A propósito de esto, es probable que en marzo todos los eurodiputados voten sobre la eliminación de los aranceles a los productos industriales y la langosta estadounidenses.

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el expremier italiano, Letta, también se dirigirán a los líderes y “compartirán sus visiones sobre la competitividad europea”, según la carta de invitación enviada a los líderes por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Oficinas del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania. Foto: Archivo

Tanto Draghi como Letta han escrito informes sobre cómo hacer que Europa sea más competitiva.

Aunque no se mencionó a EE.UU. ni a China por su nombre, la invitación de Costa subrayó que la UE se encuentra ahora en “un mundo de creciente competencia económica y desequilibrios comerciales, no siempre justos”.

Como advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial de Davos el mes pasado: “La cuestión es que el mundo ha cambiado para siempre. Y tenemos que cambiar con él”.

Así, las conversaciones del jueves estarán enfocadas en esbozar una línea de ruta en lo económico, para un mundo que está sufriendo una metamorfosis.

Conferencia de Seguridad de Múnich

Desde el viernes hasta el domingo, la defensa nuevamente tomará la agenda en la conferencia anual de Múnich. A ella asistirán importantes figuras, como Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Oficialmente, los temas abordados este año serán la seguridad y la defensa europeas y el futuro de la relación transatlántica. Extraoficialmente, la pregunta en boca de todos será si la UE tiene alguna esperanza de mantenerse por sí sola, sin la ayuda de Washington.

Rutte no lo cree así, y el mes pasado les dijo a los legisladores de la UE que siguieran soñando si creían que Europa podía lograrlo sin Estados Unidos.

“No pueden”, afirmó el secretario General de la alianza transatlántica.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Foto: Archivo Darko Vojinovic

Fabrice Pothier, el CEO de Rasmussen, afirmó que las agencias de inteligencia europeas dicen repetidamente que Rusia podría estar preparada para atacar a un aliado europeo mientras (el presidente estadounidense Donald) Trump siga en el cargo. Luego, enfatizó que Europa debe estar lista para operar de forma independiente y llevar a cabo operaciones militares complejas.

Y, según informó Europa Press, en un documento preliminar sobre el estado de la seguridad, la Conferencia de Seguridad de Múnich avisó este lunes que Europa entra en una “prolongada era de confrontación” por el desmantelamiento del orden mundial y con la retirada de Estados Unidos de su papel de garante de la seguridad continental.

“La guerra de agresión a gran escala de Rusia y su campaña híbrida en expansión están desmantelando los restos del orden de seguridad cooperativa posterior a la Guerra Fría”, señaló la organización de la conferencia que se reúne este fin de semana en la ciudad alemana.

La organización también advirtió en el informe del giro en la posición de Estados Unidos en crisis como la de Groenlandia, asegurando que su “retirada gradual” del papel como “principal garante” de la seguridad europea “aumenta la sensación de inseguridad en Europa”.

Para finales de la semana, puede que no haya soluciones concretas a los desafíos de la UE, pero sus líderes esperan poder definir al menos los principios de la guía de ruta para enfrentarlos.