SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    Desde el ministerio de Interior de aquel país, señalaron que habrían obtenido información de posibles atentados suicidas por parte del Estado Islámico en contra de iglesias en Alepo.

    Por 
    Europa Press
    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    Las autoridades de transición de Siria han anunciado este jueves que han frustrado “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo, después de obtener información sobre la intención de Estado Islámico de llevar a cabo atentados suicidas contra iglesias en Alepo.

    El Ministerio del Interior sirio ha explicado que, en este contexto, decidió implementar medidas de seguridad reforzadas, incluida una mayor protección en torno a las iglesias, el despliegue de patrullas fijas y móviles, y el establecimiento de puestos de control en toda la ciudad", según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

    Estas explicaciones de Damasco llegan después de que en un agente de seguridad muriera y otros dos resultaran heridos cuando intentaron detener en un puesto de control en Alepo a un hombre que posteriormente fue identificado como miembro del mencionado grupo yihadista.

    “Al intentar verificar su identidad, el terrorista abrió fuego, matando a un agente, y luego detonó un artefacto explosivo, hiriendo a otros dos agentes que intentaban detenerlo”, ha explicado la mencionada cartera ministerial, que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos del uniformado fallecido.

    Asimismo, ha destacado que “el heroico espíritu demostrado” por su personal “ha sido un facto decisivo para frustrar un peligroso complot terrorista que buscaba atentar contra la vida de civiles inocentes durante las celebraciones de Año Nuevo”.

    Lee también:

    Más sobre:SiriaEstado IslámicoTerrorismoAlepoAtentado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    “Insostenible” y “dudas legítimas”: parlamentarios ante nuevos antecedentes de operación a madre de ministra Aguilera

    “Oposición constructiva”: PC modera el tono frente a Kast en su tradicional balance de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Comando Sur de Estados Unidos informa la destrucción de dos narcolanchas y reporta cinco muertos

    Lo más leído

    1.
    Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

    Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol
    Chile

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”
    El Deportivo

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo
    Mundo

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar