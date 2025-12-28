SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

    El encuentro se inscribe en una serie de reuniones que ambos líderes han mantenido durante 2025, tanto en Washington como en Florida, reflejo de una relación política y personal estrecha desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá este lunes en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que se perfila como decisivo para definir el futuro del alto el fuego en la Franja de Gaza y el curso de la agenda regional en Medio Oriente.

    Netanyahu viajará a Estados Unidos este domingo 28 de diciembre y sostendrá la cita al día siguiente en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, según confirmaron fuentes de su oficina.

    El encuentro se inscribe en una serie de reuniones que ambos líderes han mantenido durante 2025, tanto en Washington como en Florida, reflejo de una relación política y personal estrecha desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero.

    Un vínculo frecuente y estratégico

    Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Netanyahu se ha convertido en uno de los líderes extranjeros que más veces ha viajado a Estados Unidos.

    A lo largo del año, ambos han sostenido encuentros formales y privados, incluyendo reuniones en la Casa Blanca, cenas de trabajo y conversaciones en Mar-a-Lago, además de la breve visita de Trump a Jerusalén en octubre pasado.

    En ese marco, la cita de este lunes no es un hecho aislado, sino parte de una coordinación permanente entre ambos gobiernos, especialmente en materia de seguridad, diplomacia regional y el conflicto con Hamás.

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida Rizek Abdeljawad

    Gaza y la segunda fase de la tregua

    El principal eje de la reunión será el avance hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamás, con mediación de Estados Unidos y actores regionales.

    La Casa Blanca busca destrabar los puntos pendientes del plan, que contempla el desarme de Hamás, la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y la instalación de una fuerza internacional de estabilización, junto con un gobierno de transición palestino.

    Según reportes de medios estadounidenses e israelíes, funcionarios de la administración Trump han expresado frustración por lo que consideran maniobras dilatorias del gobierno israelí, mientras que el presidente estadounidense presiona para consolidar una tregua más amplia y avanzar hacia un cierre del conflicto.

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

    Además de Gaza, la reunión abordará otros focos clave de la región. Entre ellos, la situación de Irán y su programa nuclear, el alto el fuego con Hezbollah en el Líbano, eventuales conversaciones sobre seguridad con Siria y el rol de actores regionales como Qatar y Egipto en las negociaciones indirectas con Hamás.

    Trump ha reiterado públicamente que Israel, con apoyo de Estados Unidos, ha logrado importantes objetivos militares, y que ahora el desafío es transformar esas victorias en estabilidad regional. Netanyahu, por su parte, insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel.

    El encuentro se produce también en un momento delicado para el primer ministro israelí en el plano interno.

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida Chen Junqing

    En Israel persisten las tensiones por el denominado caso “Catargate”, que involucra a asesores cercanos a Netanyahu, así como protestas por proyectos legislativos clave, incluido el alistamiento de ultraortodoxos.

    En Washington, aunque Trump mantiene una relación cercana con Netanyahu, algunos sectores de su entorno han manifestado cansancio frente al manejo del proceso de tregua.

    Aun así, la reunión en Florida confirma que, al menos por ahora, el canal directo entre ambos líderes sigue siendo central para definir el rumbo del conflicto y el equilibrio político en Medio Oriente.

