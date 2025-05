Las claves del histórico triunfo del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires que sepultó a Macri

La prensa argentina hablaba este lunes de una “elección chiquita” que le dio a Javier Milei “un gran triunfo”. Y el Presidente así lo hacía ver, exultante tras el triunfo de La Libertad Avanza, su fuerza política, en los comicios legislativos del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, un tradicional bastión del movimiento de centroderecha Propuesta Republicana (PRO), que quedó en tercer lugar detrás del peronismo. “Los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta, debe entender que su momento pasó y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo”, lanzó el mandatario libertario, enfocando sus dardos contra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), líder de la colectividad.

El resultado ubica a La Libertad Avanza, el joven partido de Milei, como la fuerza más votada en la capital argentina, que desde 2007 es gobernada por el PRO, la agrupación de Macri cuyo apoyo fue crucial para la victoria del mandatario ultraliberal en 2023.

“Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo”, dijo Milei al celebrar la victoria, en referencia a los colores que identifican a su partido y al PRO. “¡Y a partir de ahora vamos a pintar de violeta a todo el país!”.

A continuación, algunas de las claves de las legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y su impacto en la escena política argentina.

Desplome de Macri y el PRO

Para el politólogo Carlos Fara, con los resultados del domingo “se quebró la hegemonía del PRO después de 20 años, y quizá sea el principio de un final, al menos como protagonista a nivel nacional”. “Aun cuando el gobierno de Milei viene sufriendo un cierto desgaste en los últimos cinco meses, lo cierto es que tendería a ser la primera minoría en la elección de medio término”, señaló el analista en su columna en Diario Popular, en alusión a los comicios legislativos programados para octubre próximo.

Para el columnista del diario La Nación Joaquín Morales Solá se trató de “un módico triunfo y una gran derrota”, aludiendo a Milei y Macri. En el caso de la victoria del actual mandatario, escribió: “Una vez más la política argentina mostró que la unión entre una inflación con tendencia a la baja y un dólar relativamente barato son imbatibles en cualquier elección. Los méritos de la economía no pueden desconocerse en el análisis de lo que pasó en las urnas”.

Asimismo, Morales Solá destacó que Milei “se dio un gusto inverosímil: batió seriamente a quien fue su principal aliado en el casi año y medio de gobierno que lleva”. “Se trata de Mauricio Macri, que por primera vez en más de 17 años perdió de mala manera en el distrito que lo vio nacer como político y lo aupó hasta la presidencia de la nación. Macri lo acompañó a Milei (demasiado apresurado, debe consignarse) en la segunda vuelta electoral en 2023 frente a Sergio Massa; lo ayudó a sacar las principales leyes que le permiten gobernar a un presidente sin Congreso y, sobre todo, contribuyó a que las cámaras parlamentarias no rechazaran los vetos del Jefe del Estado a iniciativas legislativas que hubieran desnaturalizado las políticas oficiales de fondo”.

En ese sentido, Ignacio Miri, periodista de diario Clarín que se especializa en cobertura política, habló de “una elección chiquita le dio a Javier Milei un gran triunfo”. “Una elección menor, como es la que define la renovación de la mitad de la legislatura porteña, disminuida a su vez por el bajísimo entusiasmo que despertó entre los votantes, terminó convirtiéndose -para tomar el discurso del gobierno- en un momento histórico”, apuntó, poniendo de relieve que el mandatario “encadenó dos victorias en el mismo día: dejó en claro que el PRO no está en condiciones de disputarle el liderazgo en la derecha y derrotó al peronismo”.

Macri habló este domingo tras la histórica derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien reconoció haber cometido un error al desdoblar la elección local, adelantó que seguirá al frente del espacio para continuar ayudando desde su experiencia. “Se veía que no éramos competitivos”, admitió en declaraciones al canal TN.

Asimismo, Macri apuntó contra el exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien responsabilizó por dividir al espacio opositor. “Él creía que ganaba la elección, que nos ganaba a nosotros”. Y continuó: “Está muy mal después de haber traicionado a su propio partido”.

Dardos contra el asesor catalán

En el búnker del PRO encontraron los culpables de la peor elección de la historia amarilla en la Ciudad de Buenos Aires apenas se confirmó el tercer lugar de Silvia Lospennato.

Según La Política Online, apuntaron al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, por la estrategia de desdoblar la elección y apostar a la “atomización”, con la idea de desnacionalizar la elección y lograr que la previsible disminución electoral del PRO quedara disimulada entre un montón de listas pequeñas.

“Fue un fracaso en toda la línea, los Milei lograron nacionalizar la elección al poner a Adorni como candidato y convertir los comicios en un debate sobre que vehículo era mejor para ganarle al kirchnerismo, si La Libertad Avanza o el PRO”, apuntó el medio argentino.

“El catalán apostó a atomizar la elección y favoreció el triunfo de Adorni”, dijeron a LPO en el búnker, respecto del impulso que hizo. “Él es especialista en llevarte ordenado a la derrota, ya lo hizo con Cristina en 2017 y con Massa en 2023”, recordaron.

Además de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, Gutiérrez-Rubí ha asesorado a distintas figuras políticas en España y América Latina, entre ellas el exlíder del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez-Rubalcaba, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Golpe para el peronismo

Con el 99,8% de las mesas escrutadas, el vocero de Milei, Manuel Adorni, se impuso con el 30,1% de los sufragios a la lista del peronismo encabezada por Leandro Santoro, que obtuvo un 27,4%, y a Silvia Lospennato, del PRO, que consiguió un 15,9%, según el Instituto de Gestión Electoral de Buenos Aires.

Como señala Miri, Leandro Santoro arrancó con todas las ventajas posibles: los ex Cambiemos pulverizados y el PRO castigado por la fuga de votantes hacia La Libertad Avanza. Además, Santoro consiguió que no participaran en su campaña los dirigentes nacionales del kirchnerismo, “todos con muy mala imagen en la Capital Federal”. Así y todo, no logró aumentar su cantidad de votos.

“El peronismo viene mal en todos las elecciones de este año, y por eso el resultado porteño es una advertencia sobre lo que puede pasar en la elección bonaerense de septiembre”, señaló el columnista de Clarín.

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre se renovará la mitad de la legislatura bonaerense: 23 senadores y 46 diputados provinciales. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. En tanto, en las elecciones nacionales del 26 de octubre se renovarán diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en el marco de las legislativas de medio término.

“Las predicciones de los economistas indican que en octubre se votará con una inflación más baja que la de hoy. Si eso se corrobora, no hay motivos para esperar una mala elección oficialista en la provincia”, vaticinó Miri.

Acuerdo para la provincia

De cara a las legislativas de octubre, Milei insistió en que las negociaciones con dirigentes del macrismo avanzan “independientemente de Macri”. Y fue aun más explícito: “Trabajamos con muchos dirigentes de PRO en la provincia. El acuerdo está avanzado, le guste o no le guste a Macri”. En diálogo con A24, el mandatario argentino aseguró que “las negociaciones están avanzadas y en la provincia de Buenos Aires vamos a dar el batacazo”.

Sobre la invitación de Manuel Adorni que convocó a los diferentes partidos que quieran sumarse a las ideas de La Libertad Avanza, el expresidente dijo: “Sin ningún tipo de respeto no se puede. Si hay otra forma de dialogar... nosotros estamos”. “Si hay respeto nosotros estamos dispuestos a ver hacia dónde vamos, pero tomémonos una semana”.

Según el portal La Política Online (LPO), Mauricio Macri se irá en las próximas horas del país para encarar una gira por Perú y Medio Oriente. “Eso más que impedir el acuerdo, hará que avance sin los obstáculos del líder del PRO”, comentó el medio.

Desde el PRO, los dirigentes Cristián Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli quieren avanzar rápidamente con el acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires. En todo caso, agrega LPO, en el PRO bonaerense no descartan que Jorge Macri, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y primo del exmandatario, ponga reparos al acuerdo que quieren cerrar el presidente del PRO bonaerense, Cristián Ritondo, y el diputado nacional, Diego Santilli.

Ganadores y perdedores

Para el periódico Perfil, las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires dejaron dos certezas: Javier Milei fue el ganador indiscutido y Mauricio Macri terminó como el principal derrotado.

Pero más allá de estas figuras, el medio argentino ubica como otros ganadores de la jornada a Manuel Adorni, vocero presidencial, quien se puso al frente de la candidatura a legislador porteño de La Libertad Avanza y logró una victoria superior a la esperada. También coloca en esta categoría a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, quien se consolida con este resultado como la armadora central del espacio libertario. Lo mismo que el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que logró un digno cuarto puesto. “Volvimos”, celebró en su humilde búnker.

En cambio, entre los perdedores, Perfil citó a la diputada nacional por Buenos Aires Silvia Lospennato, quien aceptó una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, pero no llegó a instalarse en el electorado y fue la cara de la derrota del PRO. Por su parte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri decidió el desdoblamiento electoral con la idea de complicar a sus adversarios, pero fue exactamente lo contrario: logró la peor elección desde que el PRO llegó al poder.

En esa misma categoría quedó Leandro Santoro. El diputado nacional de Unión por la Patria se despegó de figuras nacionales y renegó de los colores ligado al peronismo, pero no consiguió superar los números promedio del Justicialismo en la Ciudad de Buenos Aires. La dispersión del Partido Justicialista lo perjudicó, argumenta Perfil.

¿Adorni con doble rol?

Tras su triunfo en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni se enfrenta ahora al dilema de qué hacer respecto a su cargo en el Poder Ejecutivo Nacional.

Según el diario Página/12, Adorni había dicho que asumiría su banca en la Legislatura porteña y renunciaría a la vocería. Sin embargo, también deslizó que el presidente Javier Milei definirá “si sus funcionarios están en los mejores lugares”.

“Yo creo que él tiene que seguir siendo vocero, desde donde sea. Hay que buscarle la vuelta, pero puede ser legislador y vocero, aunque más informal. Porque no puede seguir como vocero formal como es hoy en día, con oficina y conferencias en Casa Rosada, eso ya no”, sostuvo un funcionario del gobierno hace una semana a la agencia de noticias NA.

“Para confirmar lo que se decanta. Adorni va a tener que dejar su puesto como vocero, y quien lo reemplaza sería su número dos, Javier Lanari, que sería el reemplazante de Manuel Adorni”, sostuvieron en LN+. Lanari está actualmente a cargo de la Subsecretaría de Prensa de la Presidencia.