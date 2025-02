Las claves para entender el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre recursos minerales

El presidente Volodimyr Zelensky dijo que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre los recursos minerales de Ucrania, pero aún quedan muchos detalles por resolver antes de que comience a fluir el dinero.

El acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos incluye la creación de un fondo de propiedad conjunta de los dos países, cuyas ganancias se repartirán equitativamente, dijo Zelensky, describiéndolo como un “acuerdo marco” entre Kiev y Washington.

El acuerdo exacto entre los dos países -incluyendo cómo se crearía exactamente el fondo y cualquier posible garantía de seguridad para Ucrania- deberá resolverse en acuerdos futuros.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, abandona una conferencia de prensa, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de febrero de 2025. Foto: Reuters

“Este acuerdo forma parte de nuestros acuerdos más amplios con Estados Unidos”, afirmó. “Este acuerdo puede ser parte de las futuras garantías de seguridad”.

Zelensky dijo que lo habían invitado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump esta semana. “Esta visita antes de Putin es una muy buena señal”, afirmó. Mientras que el mandatario estadounidense señaló que la visita se concretaría el viernes para la firma del acuerdo.

Por otro lado, Zelensky enfatizó que el futuro del acuerdo sobre derechos mineros dependerá de sus conversaciones más amplias con Trump y del compromiso del presidente de ayudar a Ucrania.

“Este acuerdo puede ser un gran éxito o pasar desapercibido”, afirmó Zelensky. “Y creo que un gran éxito depende de nuestra conversación con el presidente Trump”.

Dijo que tendría varias preguntas para Trump cuando se reunieran, incluyendo si Estados Unidos cortaría la ayuda a Ucrania y, de ser así, si Ucrania podría comprar armas a Estados Unidos. También preguntaría si se levantarían las sanciones a Rusia, dijo.

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Scott Turner, dirige una oración mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, organiza su primera reunión de gabinete con la presencia de Elon Musk, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 26 de febrero de 2025. Foto: Reuters

“Sacaremos conclusiones después de mi diálogo con el presidente Trump”, dijo Zelensky.

A continuación las claves del acuerdo.

Garantías de seguridad

Hasta el momento se desconoce los alcances del acuerdo. Sin embargo, en una copia del acuerdo obtenida el miércoles por el diario The New York Times, se señaló que incluía una frase que afirmaba que Estados Unidos “apoya el esfuerzo de Ucrania para obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera”. Los borradores anteriores no tenían la frase sobre garantías de seguridad.

No estaba claro si el borrador, fechado el martes, era la versión final, indicó el periódico. Un funcionario ucraniano informado sobre el borrador y varias personas en Ucrania con conocimiento de las conversaciones confirmaron al diario The New York Times que en el documento se había incluido un texto sobre seguridad.

El asesor de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz, dijo a Fox News la semana pasada que, para los ucranianos, la participación de Estados Unidos en los recursos naturales era “la mejor garantía de seguridad que podían esperar, mucho más que otro palé de municiones”.

El borrador del martes incluía una frase anterior según la cual Estados Unidos tomaría “medidas para proteger las inversiones mutuas”, lo que implica un compromiso estadounidense de salvaguardar los sitios donde se encuentran los depósitos de recursos, algunos de los cuales están cerca de las líneas del frente.

Una mujer sostiene un cartel durante una protesta contra un posible acuerdo de minerales crucial entre Estados Unidos y Ucrania frente a la Embajada de Estados Unidos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Recursos de Ucrania

Se cree que Ucrania tiene yacimientos de al menos 20 de los 50 minerales que Estados Unidos considera críticos, entre ellos litio, grafito, titanio, uranio y tierras raras, un conjunto de 17 elementos esenciales para todo, desde los teléfonos móviles hasta la industria de defensa.

Según los analistas del sector, consultados por The Wall Street Journal, su valor potencial conjunto se estima en billones de dólares. El titanio y el litio son los que potencialmente tienen mayor interés comercial.

Según la Escuela de Economía de Kiev, antes de que comenzara la guerra a gran escala en 2022, Ucrania producía el 6% del titanio del mundo. El elemento se utiliza en la construcción de misiles, aviones y buques de guerra.

Ucrania también alberga alrededor del 3% de los depósitos mundiales de litio, que se utiliza en baterías y es considerado “crucial para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos” por el Servicio Geológico de Estados Unidos, y se espera que la demanda aumente drásticamente en la próxima década.

Obstáculos para la extracción

El gobierno ucraniano ha publicado mapas que muestran la ubicación de varios depósitos minerales, pero la mayoría de ellos se basan en estudios realizados durante la era soviética, dijo Roman Opimakh , exdirector general del Servicio Geológico de Ucrania, el regulador nacional de recursos.

Pero muchos de estos yacimientos nunca han sido explotados.

Para que las nuevas minas sean comercialmente viables, los propietarios deben realizar una serie de nuevos estudios, dijo a The Wall Street Journal, Denys Aloshyn, director de estrategia de UkrLithiumMining, que está desarrollando la primera mina de litio de Ucrania, en la región central de Kirovohrad.

Los militares de la 93.a Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania son vistos cerca de una línea de frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, febrero de 2025. Foto: Reuters

“Existe la ilusión de que alguien toma una pala y comienza a sacar dinero de la tierra”, dijo Aloshyn. Desde 2017, dijo Aloshyn, su empresa ha gastado más de 20 millones de dólares en adquirir una licencia y realizar estudios. Sin embargo, antes de que pueda comenzar cualquier explotación minera, dijo, se requerirá una inversión adicional de al menos 350 millones de dólares para realizar un estudio final y construir instalaciones para extraer y procesar la roca, de la cual el litio constituye solo una pequeña parte.

Tierras raras

Trump ha expresado específicamente su interés en los elementos de tierras raras de Ucrania, en su intento de reforzar el suministro de elementos de fuentes externas a China, que actualmente domina ese mercado. Groenlandia, que Trump también ha dicho que Estados Unidos podría intentar apoderarse por la fuerza, tiene algunos de los depósitos de tierras raras más grandes del mundo.

Ucrania tiene varios yacimientos de tierras raras, como el galio, pero estos parecen ser relativamente pequeños, dijo Ingall, y ninguno ha sido explotado ni siquiera explorado de manera significativa.

Además, aproximadamente la mitad de los depósitos de tierras raras se encuentran actualmente en partes de Ucrania ocupadas por Rusia, y el más grande de ellos se extiende en la línea del frente, en la región de Donetsk.

Declaraciones de Trump

Trump ha dicho que el acuerdo es una compensación por la ayuda estadounidense anterior y había pedido 500.000 millones de dólares. Esa cifra, incluida en borradores anteriores, alarmó a los funcionarios de Kiev y fue eliminada de versiones posteriores. Zelenski dijo que la ayuda estadounidense ha totalizado alrededor de US$ 100.000 millones.

Un militar ucraniano de la 211a Brigada de Puentes de Pontones de las Fuerzas Armadas de Ucrania es visto en la entrada de un refugio recién construido, parte de un nuevo sistema de fortificación, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Incluso una vez firmado el acuerdo, el desarrollo de los grandes recursos de Ucrania requerirá enormes inversiones, y muchas de ellas se encuentran en zonas ocupadas por Rusia.

Después de que Zelenski rechazara la oferta inicial, Trump lo llamó dictador y acusó falsamente a Ucrania de iniciar la guerra. A principios de este mes, altos funcionarios estadounidenses se reunieron con sus homólogos rusos para discutir cómo poner fin al conflicto, sin Ucrania, y Estados Unidos votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas que culpaba a Rusia por la guerra en Ucrania.

Trump dijo el miércoles que estaba concentrado en establecer la paz en la región, pero no dijo qué significa eso para el futuro del gobierno de Ucrania o sus fronteras. “Vamos a llegar a un acuerdo con Rusia y Ucrania para dejar de matar gente”, dijo. Estados Unidos y Rusia acordaron designar equipos para mantener conversaciones sobre un acuerdo para poner fin a la guerra.

Putin tendrá que hacer concesiones como parte de un acuerdo de paz, dijo Trump sin ofrecer detalles. Más tarde dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaba “fuera de cuestión”, en aparente referencia a la esperada adhesión de Ucrania a la alianza, una medida a la que Trump se opone. El presidente dijo además que le gustaría que Ucrania recupere la mayor parte de su territorio “que sea posible”.