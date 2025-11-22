Lluvias torrenciales en Vietnam han provocado al menos 55 personas fallecidas y serios daños a la infraestructura y agricultura

El desarrollo de lluvias durante los últimos días en Vietnam han provocado la muerte de al menos 55 personas y la desaparición de otras 13, según el Ministerio de Medioambiente de aquella nación.

Según detalla Europa Press, la región más afectada por las inclemencias del clima en esta ocasión es la región montañosa del Altiplano Central, específicamente las provincias de Gia Lai, Dak Lak y Khanh Hoa.

Además de las víctimas fatales y desaparecidos, también las constantes lluvias han provocado severos daños en la infraestructura .

La principal agencia del gobierno reporta que más de 52 mil hogares se encuentran sumergidos, con la mayor afectación registrándose en Dak Lak y Gia Lai.

Además de lo anterior, la misma fuente detalla que más de un millón de clientes en el país han sufrido cortes de electricidad.

Las lluvias también han dañado la agricultura de la nación, con casi 300 mil hectáreas de cultivo arrasadas por las inundaciones y las muertes de más de tres millones de cabezas de ganado y aves de corral, según reporta Europa Press.