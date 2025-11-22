Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.

Este sábado. el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa dio inicio a la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Esta Cumbre de Líderes del G20 se realizará entre este sábado 22 hasta el domingo 23 de noviembre.

Sin embargo, este año no contará con la presencia de Estados Unidos por las tensiones que han tenido ambos países.

Trump ha indicado que Sudáfrica estaría realizando supuestos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Por su lado, de acuerdo a DW, Ramaphosa afirmó al inaugurar el evento que “esta Cumbre de Líderes del G20 tiene la responsabilidad de no permitir que la integridad y la credibilidad del G20 se vean debilitadas. De hecho, de esta cumbre deberíamos salir con la sensación de que el G20 se ha fortalecido”.

Según DW, para esta instancia los jefes de Estado y de Gobierno abordarán temas como el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el comercio, la financiación al desarrollo y la deuda de los países pobres, en un contexto de creciente división geopolítica.