    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Alrededor de 43 mil personas donaron a una cuenta en GoFundMe a modo de agradecimiento por su actuar heroico durante el atentado del 14 de diciembre en la playa de Bondi.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sidney recibe donación de 2,5 millones de dólares australianos

    El pasado sábado, dos sujetos abrieron fuego en la playa de Bondi en Sídney a personas que se reunieron para celebrar la festividad de Hanukkah, lo que dejó 16 víctimas fatales y varios heridos. Sin embargo, durante el ataque una persona logró quitarle a uno de los atacantes el fusil; Ahmed al Ahmed, de 43 años y de origen sirio, que luego de la maniobra para neutralizar al tirador quedó con graves heridas en su mano y brazo.

    A través de sus redes sociales, un influencer llamado Zachery Dereniowski publicó un video en que se ve a Ahmed al Ahmed, aún recuperándose en una cama de hospital y donde Dereniowski le muestra un cheque gigante.

    Cerca de 43 mil personas donaron y lograron juntar 2,5 millones de dólares australianos para Ahmed.

    Dereniowski, quien es coorganizador de GoFundMe, una plataforma de donaciones online, hizo un llamado la semana pasada para ayudar a Al Ahmed con su recuperación y también para agradecerle por su acción.

    “Si él no hubiera arriesgado su vida, ¿Cuántas personas más hubiéramos perdido? “, escribió en un post de Instagram.

    Al Ahmed le pregunta al joven “¿lo merezco?” a lo que él le responde “cada centavo”.

    Cuando Dereniowski le pide enviar un mensaje, Ahmed dijo: “Estar juntos unos con otros, todos los seres humanos y olvidar y dejar atrás todo lo malo, y continuar para salvar vidas. Cuando yo lo hago, lo hago desde el corazón”.

    Al día siguiente del ataque, Ahmed al Ahmed fue visitado en el hospital por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese quien le dijo en esa oportunidad “tu coraje es inspirador”.

    Luego Albanese escribió en su cuenta de X: “Ahmed, tú eres un heroe australiano. Te pusiste en riesgo para salvar a otros, corriste hacia el peligro en la playa Bondi y desarmaste a un terrorista. En los peores tiempos, vemos los mejor de los australiano. Y eso es exactamente lo que vimos en la noche del domingo. En nombre de todo australiano, te digo gracias“.

