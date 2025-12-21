“¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

Hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sidney recibe donación de 2,5 millones de dólares australianos

El pasado sábado, dos sujetos abrieron fuego en la playa de Bondi en Sídney a personas que se reunieron para celebrar la festividad de Hanukkah, lo que dejó 16 víctimas fatales y varios heridos. Sin embargo, durante el ataque una persona logró quitarle a uno de los atacantes el fusil; Ahmed al Ahmed, de 43 años y de origen sirio, que luego de la maniobra para neutralizar al tirador quedó con graves heridas en su mano y brazo.

A través de sus redes sociales, un influencer llamado Zachery Dereniowski publicó un video en que se ve a Ahmed al Ahmed, aún recuperándose en una cama de hospital y donde Dereniowski le muestra un cheque gigante.

Cerca de 43 mil personas donaron y lograron juntar 2,5 millones de dólares australianos para Ahmed.

Dereniowski, quien es coorganizador de GoFundMe, una plataforma de donaciones online, hizo un llamado la semana pasada para ayudar a Al Ahmed con su recuperación y también para agradecerle por su acción.

“Si él no hubiera arriesgado su vida, ¿Cuántas personas más hubiéramos perdido? “, escribió en un post de Instagram.

Al Ahmed le pregunta al joven “¿lo merezco?” a lo que él le responde “cada centavo”.

Cuando Dereniowski le pide enviar un mensaje, Ahmed dijo: “Estar juntos unos con otros, todos los seres humanos y olvidar y dejar atrás todo lo malo, y continuar para salvar vidas. Cuando yo lo hago, lo hago desde el corazón”.

Al día siguiente del ataque, Ahmed al Ahmed fue visitado en el hospital por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese quien le dijo en esa oportunidad “tu coraje es inspirador”.