Mundo

Localizan el arma que se habría utilizado en el asesinato de Charlie Kirk pero el tirador sigue prófugo

"Tenemos un buen vídeo de este individuo”, explicaron las autoridades, apuntando que las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde donde abrió fuego.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses han localizado en las últimas horas el arma que presuntamente se habría utilizado para asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah y cuentan ya con una imagen nítida del tirador, aunque este sigue en paradero desconocido.

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, ha explicado en rueda de prensa que el tirador, presumiblemente un hombre en edad universitaria, llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local).

Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño. “Tenemos un buen vídeo de este individuo”, ha explicado, si bien por ahora las autoridades prefieren no hacer pública la imagen.

La operación activada tras el tiroteo ha permitido ya localizar “en una zona boscosa” la que sería el arma del crimen, “un fusil de alta potencia”. Un portavoz del FBI, Robert Bohls, ha confirmado además que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que también están siendo analizadas.

Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar el arresto, si bien han enfatizado que están plenamente movilizadas. Mason ha pedido expresamente evitar cualquier tipo de acoso a las dos personas que fueron detenidas en un principio y que quedaron en libertad poco después.

“Un gigante de su generación”

Kirk, de 31 años, era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales y considerado un aliado del actual presidente, Donald Trump, que fue de hecho quien comunicó públicamente el fallecimiento.

Trump, que culpó del asesinato a la retórica de la “izquierda radical”, se ha referido a Kirk en un discurso durante un acto en recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recordándolo como “un gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas”.

El presidente, que ha compartido “el horror y la pena de muchos estadounidenses”, ha anunciado que “pronto” le concederá a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo. “Anunciaremos la fecha de la ceremonia y lo único que puedo garantizar es que habrá una gran multitud”, ha señalado.

