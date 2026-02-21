SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    El mandatario francés dijo que se analizarán las consecuencias futuras respecto al nuevo anuncio de aranceles impulsado por el líder estadounidense.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión anunciada ayer por el Tribunal Supremo de EEUU contra la política arancelaria del presidente Donald Trump como un ejemplo de “contrapeso” democrático y ha confirmado que evaluará el impacto de la nueva subida del 10 por ciento global de estos gravámenes anunciada por el mandatario estadounidense como represalia.

    El Supremo, concretamente, se pronunció en contra del instrumento empleado por Trump para imponer los aranceles recíproco, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en lo que supone la mayor derrota del presidente hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

    Tras conocer la decisión, Trump anunció una nueva tanda de aranceles mundiales del 10 por ciento empleando la Ley de Comercio de 1974, si bien se trata de una herramienta más débil porque estipula un periodo máximo de duración de los mismos y cualquier prórroga en principio debería ser aprobada por el Congreso de EEUU.

    “Creo que esto nos da que pensar”, ha declarado Macron este sábado a los medios franceses desde el Salón Internacional de la Agricultura que se celebra en París. “A mí me parece muy positivo que existan los tribunales supremos y el Estado de derecho”, ha indicado.

    EL presidente de Francia ve como algo “positivo” que existan “pesos y contrapesos en las democracias” y es algo que hay que celebrar.

    Sobre los nuevos aranceles, Macron ha llamado a la calma. “Analizaremos exactamente las consecuencias, qué se puede hacer y nos adaptaremos”, ha manifestado el mandatario francés.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpArancelesEmmanuel MacronFranciaTarifasTribunal SumprenoEstados UnidosEEUU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    Lo más leído

    1.
    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    2.
    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén
    Chile

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”
    Negocios

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El regreso de los turistas rusos a Chile

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”
    Mundo

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio