Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de China, Xi Jinping, asisten a una conferencia de prensa conjunta en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 4 de diciembre de 2025.

Emmanuel Macron apeló a Xi Jinping para que ayude a poner término a la guerra en Ucrania y aborde los déficits comerciales, durante la reunión de ambos líderes en el Gran Salón de Beijing, el jueves 4 de diciembre.

Macron, en su cuarta visita a China desde que ocupa el cargo, quiere hacer de este viaje de tres días una oportunidad para reforzar la presión internacional por un alto el fuego en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, así como para atraer más inversiones chinas a Francia.

El déficit comercial de Francia con la segunda economía más grande del mundo aumentó hasta los 46.000 millones de euros (54.000 millones de dólares) en 2024.

Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, dieron al Presidente francés y a su esposa, Brigitte Macron, una gran bienvenida con alfombra roja a la capital china, con guardia de honor y una fila de niños ondeando banderas.

Todo sonrisas al entrar en el cavernoso salón, Macron lanzó besos a la multitud mientras una banda tocaba los himnos nacionales de ambos países.

Tras la ceremonia, Macron dijo a Xi Jinping que Francia y China deben superar sus “diferencias”. El líder chino se hizo eco de Macron y pidió unas relaciones “más estables”.

El encuentro bilateral se produce en medio de nuevos intentos por poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, con Macron liderando una iniciativa para contrarrestar un plan respaldado por Estados Unidos y ampliamente criticado por hacerse eco de las demandas de Rusia.

“Debemos seguir trabajando por la paz y la estabilidad en el mundo, en Ucrania y en otras regiones afectadas por la guerra”, dijo Macron a su homólogo, y añadió: “Nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva”.

“El conflicto supone una amenaza vital para la seguridad europea, pero también para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”, afirmó Macron.

Xi destacó el apoyo de Beijing a un alto el fuego.

“China apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante que sea aceptable para todas las partes, a través del diálogo y la negociación”, afirmó.

Macron, que será el anfitrión de la cumbre del G7 el próximo año, instó a Beijing a colaborar con el grupo para lograr una gobernanza económica basada en normas “más equilibradas y justas”.

Presión sobre Ucrania

Macron voló a Beijing, después de recibir en París al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien a su vez instó a Europa a apoyar a su nación, a medida que Washington impulsa un plan para poner fin a la guerra.

“Compartimos la opinión de que la guerra debe terminar de forma justa”, escribió Zelensky en las redes sociales tras las conversaciones del lunes con Macron, que también incluyeron llamadas telefónicas con otros líderes europeos.

France's support holds special significance for Ukraine, and I am grateful to President @EmmanuelMacron and his team for their attention to our people and their willingness to help.



China pide regularmente conversaciones de paz y respeto por la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Los gobiernos occidentales acusan a Beijing de proporcionar a Rusia un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico, al suministrarle componentes militares para su industria de defensa.

La presidencia francesa afirmó que Macron diría a Xi Jinping que China debe “abstenerse de proporcionar cualquier medio, por cualquier vía, a Rusia para continuar la guerra”.

Los franceses “aman los pandas”

La agenda de Macron contempla diálogos sobre el comercio con sus anfitriones chinos, ya que la Unión Europea se enfrenta a un enorme déficit comercial de 357.000 millones de dólares con la potencia asiática.

“Es necesario que China consuma más y exporte menos... y que los europeos ahorren menos y produzcan más”, afirmó un asesor de Macron.

El Presidente francés ha pedido anteriormente a la Unión Europea que reduzca su dependencia de China y que se aplique una “preferencia europea” en el sector tecnológico.

El mes pasado declaró en una cumbre europea de líderes tecnológicos y ministros de todo el continente que el bloque no quiere ser “vasallo” de las empresas tecnológicas estadounidenses y chinas.

También se espera que Macron se reúna con el primer ministro, Li Qiang, antes de viajar a Chengdu, a donde regresaron recientemente dos pandas gigantes prestados a Francia.

La embajada china prometió que pronto se enviarían nuevos osos para compensar la marcha de la popular pareja.

Xi Jinping declaró el jueves que ambas naciones suscribieron un nuevo acuerdo sobre la protección de los pandas. “Sobre la base de la alianza anterior, ambas partes llevarán a cabo una nueva ronda de cooperación para la protección de los pandas gigantes”. “Los franceses adoran los pandas gigantes”, afirmó el Presidente chino.

Durante su último viaje a China, el Presidente francés recibió una bienvenida digna de una estrella del rock en una universidad de la ciudad meridional de Guangzhou, donde los estudiantes corearon su nombre y se agolparon para hacerse selfis y chocar los palmas con él.