Maduro aplaude encuentro entre Petro y opositores venezolanos para abordar los ataques de EE.UU. en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplaudido el encuentro mantenido entre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y un grupo de opositores venezolanos en la ciudad de Cúcuta, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, para abordar la violencia de Estados Unidos y los ataques en el Caribe.

La reunión, en la que las partes han abordado los últimos ataques perpetrados recientemente por el Ejército de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe y Pacífico, supone para Maduro una “excelente noticia”, tal y como ha matizado en su programa ‘Maduro Live de Repente’.

“Felicito a los opositores venezolanos que fueron a Cúcuta con esta invitación especial del presidente Petro, que ama mucho a Venezuela, porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de Bolívar, de la Gran Colombia”, ha indicado el mandatario.

En este sentido, ha agradecido “de todo corazón” a Petro “todo lo que hace por la defensa de la soberanía de Sudamérica”. “Sabe que cuenta con la República Bolivariana de Venezuela para refundar la Gran Colombia, más temprano que tarde, y para garantizar la soberanía y la paz de nuestro territorio”, ha aseverado.

El propio Petro ha indicado en un mensaje a través de redes sociales su “rechazo a la violencia” ejercida contra el país vecino y ha mostrado su apoyo a un “acuerdo democrático nacional para poner fin a la situación que vive Venezuela ante estas amenazas imperialistas”.

“Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”, ha apuntado.