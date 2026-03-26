Maduro comparece ante tribunal en Nueva York y Trump dice que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos

El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresó este jueves a un tribunal de Nueva York para intentar que se desestime la acusación por narcotráfico en su contra, debido a una disputa geopolítica sobre los honorarios legales.

Según la cadena CNN, Maduro y su esposa Cilia Flores están sentados junto a su defensa y llevan unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 hora local, pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00.

Uno de los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack, aseguró al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que “tienen todo el derecho a usar” fondos del Gobierno de Venezuela, de acuerdo con el citado medio estadounidense.

Maduro Live updates: Ousted Venezuelan president to appear in US court https://t.co/qGF097ujML https://t.co/qGF097ujML — Reuters (@Reuters) March 26, 2026

Según informa Reuters, Hellerstein cuestionó los motivos del gobierno de Estados Unidos para impedir que el depuesto presidente venezolano y su esposa utilicen fondos públicos venezolanos para pagar su defensa legal contra los cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

En representación del Estado, el fiscal Kyle Wirshba afirmó que las sanciones estadounidenses que bloqueaban los pagos se basaban en intereses preexistentes de seguridad nacional y política exterior. Hellerstein se mostró escéptico ante este argumento, señalando que Estados Unidos había flexibilizado las sanciones contra Venezuela desde el derrocamiento de Maduro.

“El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”, declaró Hellerstein, juez designado por el presidente demócrata Bill Clinton. “El derecho que está en juego, primordial sobre otros derechos, es el derecho a la defensa constitucional”, justificó.

En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró sus acusaciones contra el exmandatario venezolano y declaró que, por ahora, solo ha sido juzgado por “una fracción” de sus supuestos delitos.

Captured Venezuelan leader Nicolás Maduro faces New York court https://t.co/ZxJ4lLi9lf — BBC News (UK) (@BBCNews) March 26, 2026

En diálogo con periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que, hasta ahora, el presidente venezolano Nicolás Maduro solo ha sido procesado por “una fracción” de sus presuntos delitos y vaticinó que se presentarán nuevos cargos en su contra.

“Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, sostuvo Trump, quien cuestionó a su fiscal general por no haber presentado cargos aún por lo que ha denunciado reiteradas veces, sin pruebas: que Maduro “vació sus prisiones en nuestro país”.

“Espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”, añadió el mandatario republicano.

Since his January arrest, deposed Venezuelan leader Nicolás Maduro has been held in a secure unit described as a "jail inside of a jail" for the most high-risk detainees at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn, law enforcement sources told CBS News. He is being kept… pic.twitter.com/8gYLHwjUVr — CBS News (@CBSNews) March 26, 2026

Trump continuó con sus airadas acusaciones contra Maduro, tildándolo de ser “un hombre sumamente peligroso” que “ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país”, además de supuestamente ser “uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación”.

“Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo”, sostuvo el mandatario estadounidense.