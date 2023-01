Maduro confirma que no viajará a Argentina tras denunciar un “plan extravagante” para agredirlo

Luego de largas horas de indefiniciones, en las que incluso se llegó a confirmar su reunión con Lula para poco después informar de la cancelación de la cita, finalmente el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no viajará a Argentina para participar en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tendrá lugar mañana en Buenos Aires, según informó la prensa transandina.

“En las últimas hora hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para lo que pretenden montar un ‘show’ deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericano”, afirma el comunicado por el gobierno de Venezuela emitido este lunes, según consigna el diario argentino Clarín.

“Ante el escenario de planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha alienados a intereses externos a nuestra región, y con el fin de aportar al buen desarrollo y culminación exitosa de la cumbre en cuestión, hemos tomado la decisión responsable de enviar al canciller de nuestro país”, agregaron en el comunicado, que se cierra con un agradecimiento a la invitación del Presidente argentino Alberto Fernández, destaca el diario porteño La Nación.

Según este último medio, Maduro no salió de Caracas a la hora prevista y su canciller Yván Gil Pinto ya llegó a Argentina. Antes, y según confirmaron fuentes del gobierno de Brasil, había cancelado la reunión bilateral que el venezolano iba a mantener esta tarde con su par Luiz Inácio Lula da Silva.

Gil Pinto llegó este mediodía a Buenos Aires en un vuelo privado, pudo saber Infobae de fuentes aeronáuticas. La aeronave, un Lear Jet 60, matrícula LV CCO, partió desde Caracas e hizo escala en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Además del canciller venezolano, en ese vuelo viajaron al menos tres diplomáticos, precisó el mismo medio.

La Nación recordó que no es la primera vez que Maduro confirma un viaje internacional y finalmente se baja. Lo hizo a comienzos de este mes, cuando comprometió su asistencia a la asunción de Lula, en Brasilia, el 1 de enero y finalmente no fue. De hecho, el propio Lula se enteró minutos antes de la llegada del avión venezolano a suelo brasileño que allí iba el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en representación del chavismo, y no Maduro.

Este domingo, Fernández había defendido la presencia de Maduro en Buenos Aires, en medio de la controversia por la presión de la oposición que llevó el tema de su visita al país a la justicia. “Venezuela es parte de la Celac y Maduro está más que invitado. Hasta donde sé, vendrá”, dijo el mandatario argentino.