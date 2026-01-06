SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    María Corina Machado dice que Trump ahora merece aún más el Nobel de la Paz y que “estará en la historia cómo derrotó una tiranía”

    La líder opositora afirmó que no han vuelto a tener diálogos desde la entrega del galardón en Noruega e indicó que retornará prontamente a Venezuela.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La líder opositora María Corina Machado concedió una entrevista a Fox News, donde abordó la captura de Maduro y agradeció a Donald Trump. CABILDO DE TENERIFE

    La líder opositora de Venezuela, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concedió este lunes una entrevista en la que abordó la captura de Nicolás Maduro, agradeció a Donald Trump por realizar su captura y al mismo tiempo prometió regresar en el corto plazo a Caracas.

    En medio de su conversación con Fox News, Machado abordó por qué dedicó el Nobel de la Paz a Donald Trump. “Ese premio que fue entregado al pueblo venezolano se lo dediqué a Donald Trump porque sería imposible lograr lo que él logró el sábado, entonces él se lo merecía”, planteó.

    “El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos (…) es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, destacó Machado.

    “(Trump) le ha probado al mundo lo que él quiere decir y creo que estará en la historia cómo derrotó una tiranía y pensando en nuestro futuro, creo que este es un gran paso para la dignidad humana”, agregó Machado sobre el rol del republicano.

    En ese contexto, reconoció que no ha tenido contacto reciente con Trump, y que la última conversación que sostuvieron se llevó a cabo el 10 de octubre pasado.

    “En ese momento le comenté lo agradecido que estaba el pueblo venezolano por sus esfuerzos en contra de este régimen narcoterrorista, esta estructura criminal y llevar a Maduro ante su justicia. 30 millones de venezolanos son más libres y Estados Unidos es un país más seguro”, resaltó Machado.

    También planteó que el galardón merece ser compartido con Trump por su labor con Venezuela y sostuvo que “el pueblo venezolano quiere darle este premio”.

    “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”, señaló Machado, al tiempo que aseguró que Venezuela será un “centro de oportunidades” para EE.UU. y la región, tanto energética como tecnológicamente.

    Consultada por las condiciones que debería tener Venezuela antes de su regreso, Machado no condicionó su retorno y afirmó que “estoy planeando volver lo antes posible, quiero estar donde sea más útil”, aunque no se refirió a su futuro político una vez en suelo venezolano.

    Al mismo tiempo reveló que Maduro firmó documentos incluso en la jornada en que fue capturado, incluido el decreto de Estado de Conmoción Exterior, que permite capturar a venezolanos que apoyen la operación militar en suelo venezolano.

    “Las 24 horas que han pasado han sido muy alarmantes y Maduro firmó un documento donde ordena la persecución de todo venezolano que apoye el presidente Trump”, señaló.

    Con todo, Machado aseguró que “esta transición debe avanzar”.

    Y apuntó contra la presidenta encargada, al señalar que “entendemos que Delcy Rodríguez es la principal arquitecta de la tortura, de la persecución, la corrupción, el narcotráfico. Ella es un aliado de Rusia, China e Irán”, dijo Machado, afirmando que “los líderes internacionales no deberían confiar en ella”, además de recalcar que inversionistas internacionales ni el pueblo venezolano, confían en su persona".

    “Queremos unas elecciones, ganamos unas elecciones por un gran margen y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por el 90 %, no tengo ninguna duda”, concluyó.

