“Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

La Casa Blanca acogió el sábado la proyección del próximo documental de Amazon MGM Studios, “Melania”, mientras se intensificaba el furor por el último asesinato en Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El evento reunió a figuras como el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy; el director de Amazon MGM Studio, Mike Hopkins; Barron Trump; Tony Robbins; Brett Ratner; Erika Kirk; Mike Tyson; la reina Rania de Jordania; Lynn Martin; el director ejecutivo de New York Stick Exchange; Eric Yuan; el director ejecutivo de Zoom; Larry Culp; el director ejecutivo de General Electric; además de Melania Trump y el presidente Donald Trump. Marc Beckman, asesor de la primera dama, publicó en X.

El evento estaba en la agenda del presidente, que se hizo pública el viernes. El sábado, uno o más agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti, quien participaba en una protesta de ICE en Minneapolis.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti representaba una amenaza para los agentes al “acercarse a los oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. con una pistola semiautomática de 9 mm”, la versión del gobierno sobre los hechos fue rápidamente contradicha por videos publicados en redes sociales. Análisis del Washington Post y CNN mostraron que un agente federal había recuperado un arma del cinturón de Pretti antes de que los tiros mortales fueran disparados.

Today DHS assassinated a VA nurse in the street, Bondi is attempting to extort voter files, and half the country is bracing on the eve of a potentially crippling ice storm with FEMA gutted.



So what is the President up to? Having a movie night at the White House.



He’s unfit. https://t.co/fW1dzoZ8uH — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 25, 2026

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, criticó duramente al gobierno por organizar la proyección en medio de varias crisis en curso. Publicó en X que “el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) asesinó a un enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos en la calle, (la fiscal general, Pam) Bondi intenta extorsionar los archivos de votantes y medio país se prepara para una tormenta de hielo potencialmente devastadora con la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) destruida. Entonces, ¿qué está tramando el presidente? ¿Una noche de cine en la Casa Blanca?”.

MELANIA, the film

A Historic Moment



I am deeply humbled to have been surrounded by an inspiring room of friends, family, and cultural iconoclasts at the White House last night. Each of these individuals each brought their unique vision to the world, making a lasting… pic.twitter.com/NmAUuEQp2L — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 25, 2026

El documental, dirigido por Brett Ratner, se anuncia como una mirada sincera a Melania Trump (55) en las semanas previas a la investidura de su esposo. Su estreno está previsto para el 30 de enero, con una proyección en el Kennedy Center prevista para la noche anterior. Según informes, Amazon pagó 40 millones de dólares por los derechos del proyecto, una suma enorme para un documental. El fundador de la compañía, Jeff Bezos, estuvo entre los gigantes tecnológicos que asistieron a la investidura de Trump el año pasado, destaca el medio Deadline.

“Un momento histórico”

La primera dama publicó en X el domingo: “Un momento histórico”. “Me siento profundamente honrada de haber estado rodeada por una sala inspiradora de amigos, familiares e iconoclastas culturales en la Casa Blanca anoche. Cada uno de estos individuos trajo su visión única al mundo, dejando una impresión duradera. Nuestras historias personales perduran en el tiempo y sirven como recordatorio de nuestra obligación mutua. Fue un honor presentar mi nueva película, ‘Melania’, antes de su lanzamiento mundial”, escribió.

MELANIA

PRIVATE WHITE HOUSE SCREENING



Last evening marked a truly magnificent occasion. The First Lady hosted an intimate, private black-tie screening of her new film at the White House, shared among close friends and family. The evening was defined by extraordinary warmth,… pic.twitter.com/canfcdG4Tu — Marc Beckman | Some Future Day (@MarcBeckman) January 25, 2026

“¿Valdrá la pena la inversión multimillonaria?”, se preguntó la cadena CNN, que destaca que la primera dama y Amazon MGM Studios afrontan esta semana una prueba de alto riesgo con el estreno del documental “Melania”.

Aproximadamente US$ 35 millones se han gastado en la promoción de “Melania”, una película que documenta los 20 días en torno al regreso de Trump a la Casa Blanca, según una fuente familiarizada con el tema. Los anuncios muestran imágenes de la primera dama en televisión, en vallas publicitarias, en estaciones de metro, cubriendo buses en todo el país e incluso en la Sphere de Las Vegas.

Eso se suma al acuerdo de alrededor de US$ 40 millones que Amazon MGM Studios alcanzó con la primera dama, lo que marca un presupuesto de gran escala para el documental, que se estrena en cines este viernes, recuerda la cadena de televisión.

En una entrevista con One America News, Marc Beckman, agente de Trump y asesor principal, se refiere a cómo se gestó el proyecto de la primera dama. “Después de que estructuré para ella el acuerdo récord con Amazon, se puso manos a la obra”, dijo.

Inside ‘MELANIA’: The unprecedented access behind Melania Trump’s first film https://t.co/0gSc2zP3wr — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026

La primera dama figura como productora ejecutiva del documental, lo que significa que se realizó con su plena participación y control editorial. Y ha estado profundamente involucrada en el proceso.

“Estuvo involucrada en la producción, la posproducción, toda la campaña publicitaria, el tráiler… Y cuando digo involucrada, quiero decir que no solo aprueba. Ella construyó ese tráiler. Creó el suspenso, seleccionó la música. Lo mismo con la campaña publicitaria que estamos viendo ahora en casi 30 países”, comentó Beckman.

El significativo presupuesto de marketing, según el cineasta documental Stefano Da Frè, probablemente está respaldado por métricas y por la convicción de Amazon de que la película será un éxito en taquilla y en streaming.

Amazon “es una empresa impulsada por datos. Con todas sus herramientas, toda su IA, Amazon Web Services, no se les ocurrió ese número al azar. Creen, a partir de sus métricas, que vale esa cantidad”, dijo a CNN en una entrevista.

Proyecciones simultáneas

El jueves, los Trump caminarán por la alfombra roja y asistirán a un evento de proyección en el Kennedy Center, recientemente renombrado como Trump Kennedy Center por su junta directiva.

🇦🇷🇦🇷 MELANIA 🇦🇷🇦🇷

Worldwide Launch

January 30, 2026

[Reserve Tickets Now] pic.twitter.com/E4FSQxeXYm — Marc Beckman | Some Future Day (@MarcBeckman) January 24, 2026

Habrá 21 proyecciones simultáneas solo por invitación en ciudades de todo Estados Unidos, incluidas New York, Boston, Las Vegas y Los Angeles, indicó una fuente citada por la cadena de televisión.

Según CNN, la decisión de Amazon de asociarse con Trump también puede ser un cálculo político, enmarcado en los múltiples esfuerzos de gigantes tecnológicos por acercarse a la Casa Blanca.

Consultado para comentar, un portavoz de Amazon MGM Studios dijo a la estación televisiva: “Licenciamos la película por una razón y solo una: porque creemos que a los clientes les va a encantar”.

Amazon, según Beckman, entró en una “guerra de ofertas” por el proyecto. “Contactamos a todas las grandes plataformas… y, en efecto, Amazon MGM salió ganando. Y en gran parte fue porque no solo queríamos una compensación financiera, queríamos trabajar con un socio de primer nivel”, dijo.

MELANIA IN VEGAS pic.twitter.com/CewUFxSEH5 — Marc Beckman | Some Future Day (@MarcBeckman) January 23, 2026

“Melania” marcará el primer gran proyecto de Brett Ratner desde 2017, cuando el cineasta fue acusado de conducta sexual indebida por numerosas mujeres. Ratner ha negado las acusaciones.

“Creo que va a ser un gran éxito”

Pese a los libros y los centenares de artículos que se han escrito sobre ella; pese a que en 2024 publicó su autobiografía (titulada también Melania), la primera dama de EE.UU. es un enigma.

“Incluso en sus memorias, Melania sigue siendo un misterio”, tituló el crítico del New Yorker, asombrado que una autobiografía “pueda oscurecer aún más” al personaje. Un libro “opaco”, “plano”, fueron otros de los adjetivos utilizados en The New York Times, mientras que la revista Interview comparó a Melania con “una especie de fantasma” que pulula por la Casa Blanca, un lugar que, de todas maneras, pisa poco.

COUNTDOWN: 7 Days until the World will witness an unforgettable, behind-the-scenes, look at one of the most important events of our time. MELANIA: TWENTY DAYS TO HISTORY: https://t.co/uh4ZTwzSPf



(TS: 23 Jan 13:31 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌… pic.twitter.com/1vXydl9aPE — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 23, 2026

Porque Melania, apunta el diario La Vanguardia, llama más la atención por sus ausencias que por sus presencias. Según la CNN, durante este segundo mandato ha aparecido en público menos veces que en el mismo período del primero, cuando adujo que su prioridad era el cuidado de su hijo, Barron. Tampoco le gusta el directo: sus discursos son escasos, a golpe de teleprompter y aderezados por su fuerte acento esloveno y un atisbo de pánico.

Donald Trump, de 79 años, aún no ha hecho comentarios sobre la película después de la proyección, aunque dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el 11 de enero que las “partes” que había visto hasta ahora lo habían impresionado.

“He visto fragmentos, es increíble”, dijo entonces. “Creo que va a ser un gran éxito... ya sabes, ella publicó un libro que fue un gran éxito de ventas, y esto es una película que parece estar captando la atención de mucha gente”.