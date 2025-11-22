“Metí un soldador ahí (por) curiosidad”: Bolsonaro admite intento de manipulación de tobillera electrónica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue detenido preventivamente la mañana de este sábado, admitió ante las autoridades haber usado un soldador para tratar de quemar su tobillera electrónica mientras cumplía arresto domiciliario en su residencia de Brasilia, según un video divulgado por la Corte Suprema.

Esta confesión había sido registrada antes de que el exmandatario fuera detenido por la Policía Federal en su hogar, tras la orden dictada por el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, quien fundamentó en parte su decisión tras recibir un aviso de que su tobillera había sido manipulada.

A prisão preventiva de Bolsonaro foi justificada com a necessidade de garantia da ordem pública e com uma tentativa de romper a pulseira eletrónica usada durante a sua prisão domiciliária, a propósito de uma condenação por coerção



El mismo magistrado señaló que “la información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, ya que ese mismo día el senador Flávio Bolsonaro había convocado un acto de apoyo frente a su residencia.

De Moraes además recordó que otros aliados y familiares del expresidente, como el diputado Eduardo Bolsonaro y el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, dejaron el país en circunstancias similares.

Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cumplía prisión en su casa en el condominio Solar de Brasilia, cuando fue arrestado por “riesgo concreto de fuga” y “amenaza al orden público”.

La confesión del exmandatario brasileño

En el video, grabado por una agente policial y divulgado por la Corte Suprema, se ve al líder ultraderechista aún con la tobillera, pero con visibles marcas de quemaduras en “toda su circunferencia”.

En esta grabación, al ser interrogado por un policía sobre dicha situación, el expresidente afirma que empezó a manipular la tobillera hacia “el final de la tarde” del viernes. “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”, señaló.

Las autoridades detectaron la manipulación del equipo de monitoreo a las 00:08 horas de la madrugada del sábado (misma hora que Chile), lo que activó la alarma sobre un posible intento de fuga.

Según el informe pericial, como detalló EFE, la pulsera que iba ceñida al tobillo del exgobernante con el dispositivo “no presentaba daños” estructurales, si bien “hubo que sustituirlo” por otro.

De Moraes dio un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para explicar el comportamiento de su cliente, que algunos de sus aliados han atribuido a un “susto” por los problemas de salud que viene sufriendo asociados a crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos.

Luego de ser detenido, Bolsonaro fue trasladado por un equipo de agentes hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá bajo custodia hasta nueva orden.