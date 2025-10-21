SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Milei explica cómo utilizará el swap por US$ 20 mil millones suscrito con Estados Unidos

El mandatario argentino defendió el mecanismo ante las críticas del kirchnerismo y aseguró que “beneficia tanto a Argentina como a Estados Unidos”.

Por 
Roberto Martínez
Javier Milei y Donald Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, explicó el alcance del acuerdo de swap de monedas por 20 mil millones de dólares suscrito entre el Banco Central de Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una medida que -según el gobierno- busca reforzar las reservas internacionales y dar estabilidad al mercado cambiario.

Según consigna el medio El Clarín, que cita una entrevista difundida por la Casa Rosada, el mandatario enfatizó que el objetivo del acuerdo es dar confianza a los inversores y reducir el riesgo país, lo que a su vez permitiría bajar las tasas de interés y mejorar el acceso al crédito.

El objetivo del swap es darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito”, sostuvo.

¿Qué es un swap y cómo funciona el acuerdo?

Un swap es un intercambio de monedas entre dos países o instituciones financieras. En este caso, Argentina y Estados Unidos acuerdan tener disponibles créditos equivalentes en sus respectivas monedas.

“Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, explicó el mandatario al medio Canal 8 de Tucumán.

De este modo, el gobierno argentino podrá utilizar parte del swap para cumplir con compromisos financieros si no logra acceder a los mercados internacionales por los altos niveles de riesgo país.

“En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda”, agregó.

Según fuentes del Banco Central trasandino, el acuerdo permitirá ampliar los instrumentos de política monetaria y cambiaria del país, fortaleciendo la liquidez de las reservas y mejorando la capacidad de respuesta ante episodios de volatilidad.

Foto: Instagram @javiermilei

El acuerdo con Washington se concretó tras varias semanas de negociaciones encabezadas por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el titular del Banco Central argentino, Santiago Bausili.

Desde el organismo emisor informaron que el swap “contribuirá a la estabilidad macroeconómica del país, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento sostenible”.

El gobierno de Milei espera que este mecanismo también favorezca al sector privado, facilitando la obtención de créditos para empresas e individuos.

“Esta medida busca dar seguridad no solo a las empresas, para financiar su capital de trabajo, sino también para que los argentinos puedan comprarse una casa”, afirmó el mandatario.

Donald Trump y Javier Milei

Críticas opositoras

Frente a las críticas de sectores del kirchnerismo, que cuestionaron los posibles compromisos asumidos con Washington, Milei desestimó los cuestionamientos calificándolos de “mentiras”.

Eso es una mentira del kirchnerismo. Este swap es beneficioso para Argentina y para Estados Unidos. Los ladrones creen a todos de su misma condición”, declaró el presidente, esclareciendo los reproches de la oposición que apuntan a que el país trasandino tenga que entregar recursos a cambio de este acuerdo con EE.UU.

En este sentido, aludió a que los gobiernos anteriores “negociaban con dictaduras”, mientras que -dijo- bajo su administración “nosotros negociamos bajo la lógica capitalista. Cuando usted hace una operación en el capitalismo, se benefician las dos partes”, sostuvo.

El acuerdo llega en un momento clave para la economía argentina: el país deberá afrontar pagos por 4.400 millones de dólares a bonistas internacionales en enero de 2026. Milei reconoció que, si las condiciones externas no mejoran, parte de esos compromisos podrían cubrirse mediante esta línea de financiamiento.

El nuevo swap con Estados Unidos se suma a otros acuerdos similares que Argentina mantiene con China y Brasil, aunque con este convenio el gobierno busca reducir su dependencia de socios no occidentales y reforzar su alineamiento con Washington.

Más sobre:ArgentinaJavier MileiEE.UU.Donald TrumpSwapUS$ 20 mil millonesEconomíaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

El emotivo homenaje al fallecido piloto de la FACH Sergio Hidalgo en su arribo a Santiago

Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Orden y mano dura” y “no caben excusas”: las reacciones de Matthei, Jara y Kast tras fatal choque en Recoleta

Alzas en cuenta de luz llegaron a los $ 5 millones: SEC multa a Chilquinta por cobros excesivos en 2025

Lo más leído

1.
Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

2.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

3.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta
Chile

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

El emotivo homenaje al fallecido piloto de la FACH Sergio Hidalgo en su arribo a Santiago

Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos
Negocios

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Milei explica cómo utilizará el swap por US$ 20 mil millones suscrito con Estados Unidos
Mundo

Milei explica cómo utilizará el swap por US$ 20 mil millones suscrito con Estados Unidos

Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta