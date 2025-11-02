OFERTA ELECCIONES $990
Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Medios israelíes indicaron que los restos se encuentran ya en territorio israelí y que están siendo trasladados a un laboratorio forense para su identificación.

Por 
Europa Press
Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigen a recibir a los rehenes israelíes de Hamas retenidos en Gaza, en el sur de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025. Foto: Xinhua/Rizek Abdeljawad Rizek Abdeljawad

Las Brigadas Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han entregado este domingo tres cuerpos sin vida que corresponderían a rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

El grupo armado informó de que los cuerpos serían entregados esta misma tarde, a las 20.00 horas en uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza, informa el portal de noticias Filastín, afín a Hamas.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado que los restos han sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a su vez los ha trasladado a las fuerzas militares israelíes presentes en la Franja de Gaza.

Medios israelíes han indicado posteriormente que los restos se encuentran ya en territorio israelí y que están siendo trasladados a un laboratorio forense para su identificación.

El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos.

Hasta el momento han sido entregados los restos de 17 israelíes, por lo que restarían otros 11 para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.

