    Mundo

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    El militar falleció el mismo día que el gobierno desclasificó los documentos hasta ahora secretos del 23-F, como se conoce a la intentona golpista.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, accede al Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Foto: Europa Press Europa Press - Europa Press

    El teniente coronel que lideró el intento de Golpe de Estado en España de 1981, Antonio Tejero falleció hoy a los 93 años. Su muerte se produjo el mismo día que el gobierno desclasificó los documentos hasta ahora secretos del 23-F, como se le conoce en el país al golpe fallido.

    “Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de Febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias”, comunicó la familia tras la muerte del coronel.

    Tejero falleció en Valencia, unos días después de que su hijo conversara con un programa de Antena 3 en el que dijo que el teniente coronel estaba “lúcido” y “sereno”.

    Tejero, indicó El País, fue expulsado del instituto armado tras ser condenado a 30 años de cárcel como uno de los principales instigadores de aquella intentona. Se encontraba viviendo desde hace años en Málaga y tenía pocas apariciones públicas.

    Exterior del Centro Geográfico del Ejército, lugar en el que se lleva a cabo el Juicio a los responsables por el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Foto: Europa Press Julio Bou / Europa Press / ContactoPhoto

    El diario recordó que una de las últimas apariciones que realizó fue el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de Mingorrubio, en Madrid, para asistir a la reinhumación de los restos del dictador Francisco Franco tras su salida del Valle de Cuelgamuros.

    Tejero era el último de los tres principales condenados del fallido golpe de Estado que seguía vivo tras el fallecimiento de los generales Jaime Milans del Bosch en 1997 y Alfonso Armada en 2013, indicó El País.

    En los archivos que se desclasificaron el miércoles, indicó la cadena SER, se hizo público su discurso ante el tribunal militar que lo juzgaba por el intento de golpe. Entonces, el teniente coronel se explayó y fue expulsado de la sala. “Desprecio tanto General que ha hecho patente su cobardía y traición a España”, dijo Tejero.

    En uno de los mensajes que la Casa Real dedicó a Tejero durante aquella tarde, el secretario general de la Corona se puso en contacto con Tejero para preguntarle cuál era su pretensión con el golpe. “Depón tu actitud inmediatamente”, le dijo Casa Real, que le recriminó que invocara en nombre del Rey. El teniente coronel contestó que él solo recibía órdenes del general Milans del Bosch.

    En los documentos también aparecen las 30 veces en las que la mujer de Tejero se refirió a su marido como “tonto” o “desgraciao” durante la tarde del 23-F. La mujer del teniente coronel, Carmen Díaz, recibió una multitud de llamadas mientras su marido asaltaba el Congreso. “Lo han dejado tirao como una colilla”, indica en una de ellas.

