Mundo

Nagasaki guarda un minuto de silencio en recuerdo del lanzamiento de la bomba nuclear en su 80 aniversario

Por 
Europa Press
http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205196448

La ciudad de Nagasaki realizó este sábado un minuto de silencio en conmemoración del 80 aniversario del lanzamiento por parte de Estados Unidos de una bomba nuclear sobre su territorio que dejó unos 74.000 muertos, tan solo tres días después del también bombardeo nuclear de Hiroshima que acabó con la vida de otras 140.000 personas.

A las 11.02 horas (hora local) -momento exacto de explosión de la bomba nuclear- la ciudad calló durante sesenta segundos para recordar el trágico 9 de agosto de 1945 que desencadenó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial tan solo nueve días después, marcando el fin del conflicto armado.

“Para convertir Nagasaki en el último lugar del bombardeo atómico, es esencial establecer un plan de acción específico para lograr la abolición de las armas nucleares. Ya no se puede tolerar la postergación”, sostuvo el alcalde de Nagasaki, Suzuki Shiro, en declaraciones recogidas por el periódico ‘The Japan Times’.

Igualmente, instó al gobierno japonés a defender y mantener los ‘tres principios no nucleares’ de no poseer, no producir y no permitir la entrada de armas nucleares al país nipón y a firmar “lo antes posible” el Tratado de Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó su llamamiento a un mundo libre de armas en un mensaje dirigido a la Conferencia General de Alcaldes por la Paz en Nagasaki, celebrado este sábado en Nagasaki.

“Las armas nucleares no tienen cabida en nuestro mundo”, ha señalado Guterres, añadiendo que “solo ofrecen “la ilusión de seguridad y la certeza de la devastación”.

“Felicito a Alcaldes por la Paz por su inquebrantable compromiso con un mundo mejor”, ha indicado tras animar a todos los participantes de la conferencia a “seguir movilizando a las comunidades, inspirando a los jóvenes y construyendo la paz desde la base”.

Más sobre:JapónNagasakiBomba nuclear

