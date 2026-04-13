Netanyahu asegura que “la guerra continúa” tras visitar el sur de Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este domingo que “la guerra continúa”, en el marco de su visita al sur de Líbano, zona sobre la cual desde el pasado 2 de marzo pesa una ofensiva del Ejército israelí, que alega operaciones contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá mientras la cifra oficial de muertos en el país invadido ya supera los dos millares.

“La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en Líbano, donde he estado hace un rato”, ha asegurado Netanyahu en un vídeo publicado en sus redes sociales en el cual, rodeado de miembros de las fuerzas de su país, ha manifestado que han “frustrado la amenaza de una invasión desde Líbano” gracias a esa zona de seguridad.

Así, asegurando haber realizado “un trabajo enorme”, amén de “grandes logros”, el mandatario israelí ha señalado que aún “queda más por hacer”, mientras siguen “haciendo frente a los cohetes de alta trayectoria”.

“Hemos cambiado el panorama de Medio Oriente”, ha defendido agregando que los “enemigos” de Israel querían su “destrucción”, pero “ahora luchan simplemente por su propia supervivencia”.

Desde finales del pasado mes de marzo, Israel ha acelerado su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte israelí, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

Mientras, el balance oficial del Ministerio de Salud de Líbano cifra en más de 2.050 las víctimas mortales -entre ellos, 165 niños- de la campaña militar israelí, que también ha dejado casi 6.600 heridos, incluidos 644 niños.