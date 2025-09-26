Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

En pleno recrudecimiento de la ofensiva militar israelí lanzada contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, esta jornada el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu tomó el podio para dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU que celebra hoy su cuarta jornada de debate general 2025.

En medio de abucheos y la retirada de varias delegaciones, Netanyahu comenzó recordando las operaciones que han lanzado en este último año contra Hamas en la Franja de Gaza y también contra Irán y grupos afines en la zona, como Hezbolá en Líbano.

Junto con esto, también agredeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por actuar de forma “tan audaz y valiente”, al llevar a cabo el ataque a tres instalaciones nucleares en Irán en junio pasado.

“El presidente Trump y su servidor prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares y hemos cumplido esa promesa. Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado”, afirmó.

En esta línea, el primer ministro señaló a que gracias a la determinación de nuestro pueblo, la valentía de nuestros soldados y las decisiones que tomamos”, Israel se recuperó del ataque del 7 de octubre, aunque apuntó que “todavía” no han terminado.

“Los elementos finales, los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza y prometen repetir el 7 de octubre una y otra vez, independientemente de lo que le quede de fuerza. Por eso, Israel tiene que terminar la tarea y por eso queremos hacerlo lo más rápido que podamos”, señaló.

Junto con esto, aprovechó de enviar un mensaje -mediante los altavoces que instaló en Gaza y trasmitieron su discurso en tiempo real- a los rehenes que aún no han sido liberados por Hamas, indicándoles

“Nuestros héroes valientes. Vamos a seguir, no vamos a descansar, hasta que los traigamos a todos a casa”, afirmó primero en hebreo y luego en inglés.

Asimismo, el líder israelí también abordó las acusaciones de cometer un genocidio y de matar de hambre a la población gazatí, negando estos hechos y afirmando que se trata de “una guerra de propaganda que se tragan los medios occidentales”, apuntando que Hamas “es una organización terrorista genocida que pide la muerte de todos los judíos del planeta”.

“¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?“, preguntó.

Asimismo, Netanyahu también cuestionó las acusaciones de hambruna en Gaza, expresando que Israel “ha generado una tonelada de alimento, es decir, una tonelada de asistencia por cada niño, mujer y hombre en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona por día”,

“¿Es eso hambruna?“, preguntó con sorna. ”Si no tienen alimento suficiente en Gaza, es porque Hamas roba ese alimento y la vende a precios exorbitantes para financiarse”.

Junto con esto, Netanyahu también hizo mención a la decisión de países como Reino Unido, Francia, Australia y Canadá de reconocer al Estado palestino, indicando que con esto envían el mensaje de que el asesinar judíos “se recompensa”.

En esto, ha advertido que hay líderes que “se han rendido a la presión”, emitiendo “condenas, embargos y una guerra política y legal” contra Israel.

“¿Cuándo aprenderán?. No puedes apaciguar a la yihad y no escaparán de la tormenta islamista”, expresó.

“Yo tengo un mensaje también: cuando los terroristas más salvajes de la tierra están celebrando sus decisiones de manera difusiva, no han hecho nada correcto, han hecho algo muy, muy, muy incorrecto. Tremendamente incorrecto”, apuntó.

En cuanto a la creación de un Estado palestino, el primer ministro señaló que los mismos palestinos “no creen en la solución de los estados, nunca han creído”, y que además esto “es recompensar de la forma más acabada a fanáticos que apoyaron y perpetraron la masacre del 7 de octubre”,

“Darles a los palestinos un territorio, es como darle Estado a Al-Qaeda en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Es una locura y no lo haremos", señaló tajante.

Asimsimo, indicó que su oposicion a un Estado palestino “no es solo mi decisión, es la politica del Estado y del pueblo del Estado de Israel”.

Y continuó: “Tengo otro mensaje para los dirigentes occidentales: Israel no les permitirá que saboteen nuestro Estado, no vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentar medios de comunicación hostiles que exigen nuestra sangre”.

Junto con esto, Netanyahu también instó al gobierno libanés a empezar las negociaciones directamente con Israel para desarmar Hezbolá como objetivo.

“Si el Líbano se toma en serio una acción estatal para desarmar Hezbolá, estoy seguro de que podremos lograr una paz sostenible. Pero hasta que esto suceda, haremos lo que sea para defendernos y para mantener las condiciones del cese al fuego establecido en el Líbano”, expresó. “Nuestro objetivo no es solamente vigilar las acciones de Hezbolá, sino evitar que violen el actual al fuego y nos ataquen en cualquier momento”.

“Estoy convencido de que si el gobierno libanés persiste en su objetivo de desarmar Hezbolá, la paz vendrá antes que después”, apuntó.

En esta línea, también instó a Irán a trabajar junto a Israel.

“Que los líderes árabes y musulmanes cooperen con Israel y que se favorezcan de las tecnologías de medicina, de defensa, inteligencia artificial, agua que puede brindar Israel. Yo pienso que en los próximos años Oriente Medio será totalmente diferente. Muchos que desean la guerra contra Israel ahora ya no estarán”, sentenció.

“La paz prevalecerá y en ninguna parte será más verdad que en el Irán: el pueblo sufriente de Irán volverá a surgir y nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, restablecerán la amistad que redundará en beneficio de todo el mundo", señaló.